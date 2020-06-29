А ваша квартира застрахована?

Тот, кто хоть раз пережил «потоп» в собственной квартире, затопил соседей снизу или разбирался, кто в том виноват, понимает, для чего нужна страховка. Потому что одно дело – вести разбирательство и торговаться, другое – быть уверенным, что если вдруг с твоим имуществом что-то случится – получишь выплату сам или соседи, чье имущество пострадало по твоей вине. Надо ли страховать жилье? Какие бывают полисы, чем они отличаются и как выбрать то, что нужно, рассказывают эксперты в сфере страхования.

