А ваша квартира застрахована?

О том, какой бывает страховка и как правильно оформить полис
Тот, кто хоть раз пережил «потоп» в собственной квартире, затопил соседей снизу или разбирался, кто в том виноват, понимает, для чего нужна страховка. Потому что одно дело – вести разбирательство и торговаться, другое – быть уверенным, что если вдруг с твоим имуществом что-то случится – получишь выплату сам или соседи, чье имущество пострадало по твоей вине. Надо ли страховать жилье? Какие бывают полисы, чем они отличаются и как выбрать то, что нужно, рассказывают эксперты в сфере страхования.
Неприятности в квартире чаще всего происходят тогда, когда в ней никого нет: уехали в отпуск или переехали летом на дачу, как сейчас. Ситуаций может быть множество. Риски – все те же.
От чего можно застраховать квартиру и имущество:
пожар
затопление
механические повреждения
противоправное действие третьих лиц
Сегодня мы можем выбирать: застраховать квартиру полностью или какую-то часть ее обстановки, отделки в отдельности. К примеру, вы только что купили новый домашний кинотеатр или постелили дорогой ламинат, который обошелся вам в кругленькую сумму. Понятно, что хочется защитить финансовые вложения. Потому, оформляя страховой полис, мы всегда выбираем объект страхования.
Что можно застраховать:
«конструктив» - стены, пол, потолок
инженерные коммуникации
отделку полностью или ее отдельные элементы
домашнее имущество
!!! В ипотечном страховании объектом страхования является только «конструктив» !!!
Страховые полисы отличаются друг от друга. Одни – оформляются сразу в офисе. Другие – требуют выезда эксперта на место и оценки имущества. Остановимся на них подробнее.
«Коробочное» страхование
Не требуется никакого специального расчета. У полиса есть фиксированная цена. Выбрать страховую сумму и нужный риск можно даже по телефону. Максимально просто и удобно. Однако есть лимит на выплаты. И какими бы ни были шикарными обстановка и отделка в вашем доме, через лимит не перепрыгнуть. Поэтому этот вид страхования подходит для страхования недорогих квартир.
«Классическое» страхование
Главное отличие этого страхования – составление описи имущества: перечень имущества и/или отделки помещений с указанием стоимости каждой позиции. В этом случае более понятно, из чего складывается сумма выплат, которую получит человек в случае наступления страхового случая.
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— В «классическом» страховании возмещение ущерба всегда более полное. Произошло страховое событие, эксперт производит оценку ущерба. Если имущество подлежит ремонту – возмещается стоимость ремонта, если имущество уничтожено – возмещается его полная стоимость согласно описи имущества, составленной при заключении договора страхования.
—Ирина Айрапетян, руководитель отдела страхования имущества граждан компании «Коместра».
Цена страхования всегда зависит от страховой суммы и выбранных вами рисков (от чего страхуете). Важно: сумма ответственности страховщика не может быть выше реальной стоимости вашего имущества!
Можно купить полис и за 500 рублей в год на сумму ответственности 50 000 рублей. Но лучше страховать имущество на его реальную стоимость.
Страхование ответственности перед соседями
Представьте ситуацию: в вашей квартире сорвался кран, лопнула батарея или шлаг в стиральной машине. Горячая вода испортила ламинат и мебель, а еще затопила квартиру этажом ниже: кипяток скопился в натяжном потолке, тот порвался, — залило плазму, домашний кинотеатр, компьютер. Сосед имеет полное право требовать компенсации ущерба. Если вы не застраховали свою ответственность, придется выложить немалую сумму из своего кармана.
Цена такого полиса зависит от выбранного лимита ответственности: от 500 рублей (на страховую сумму 50 тысяч рублей) и выше
На что нужно обратить внимание в договоре страхования имущества:
Объект страхования.
Что вы страхуете: конструктив, инженерные коммуникации, отделку, домашнее имущество.
Адрес объекта страхования.
Где находится страхуемое имущество или в отношении какого объекта застрахована ваша ответственность.
Риски.
От чего вы страхуете имущество.
Страховая сумма
- та сумма, на которую оформляется договор. Это стоимость вашего имущества.
Что делать, если страховой случай наступил:
Предпринять все действия для спасения своего имущества. Не ждать, пока все догорит, а вызвать пожарных, не смотреть, как вода льет из крана, а вызвать аварийную службу.
Сообщить о страховом событии страховщику и предоставить эксперту возможность оценки ущерба.
Предоставить в отдел выплат страховщика заявление на выплату страхового возмещения и три документа: полис, паспорт и справку из компетентных органов (полиции/ пожарной или аварийно-спасательной службы/ МЧС, ЖЭУ и других) о наступлении страхового события.
И, главное, выбирайте надёжную страховую компанию!
На любые вопросы по страхованию имущества ответят специалисты отдела имущественного страхования «Коместры».
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