Я двойник должника. Что делать?

Федеральная служба судебных приставов запустила специальный сервис для помощи двойникам должников. Рассказываем, что делать, если с вас по ошибке списали деньги.

Для начала люди, которые не являются должниками, но столкнулись со списанием денег должны зайти на сайт судебных приставов и в сервисе «Интернет-приемная» выбрать тему «Я двойник!». На рассмотрение обращения, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня. Обращение в день его поступления передается руководителю территориального органа Федеральной службы судебных приставов.

После подачи заявления с его автором связываются сотрудники территориального органа ФССП России. Они просят предоставить копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибку, судебный пристав-исполнитель должен отменить все наложенные ранее ограничения. Если были списаны деньги с банковских счетов или удержана зарплата, то пристав примет меры к возврату денежных средств.

Добавим, что сейчас на законодательном уровне усиливаются требования к документам, направляемым в службу судебных приставов. Например, с 1 января 2022 года в документах на взыскание долгов по ЖКХ, должны будут указываться уникальные идентификаторы должника: СНИЛС, ИНН, серии и номера документа, удостоверяющего личность и т. п. Также в перспективе предполагается наделить суды правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения.