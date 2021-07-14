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Главная Полезно «Я бессимптомно болею ковидом»: как дистанционно оформить больничный
Полезно

«Я бессимптомно болею ковидом»: как дистанционно оформить больничный

ТВ2
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день назад

Облздрав напоминает, как переболевшие ковидом бессимптомно или контактные лица, могут оформить больничный. Для дистанционного оформления листка нетрудоспособности необходимо позвонить в центр удаленного мониторинга Томской области по телефону 777-200.

«Больничные листы для пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией оформляются на основании положительного результата ПЦР-теста, который специалисты видят в медицинской информационной системе. Информация о контактных лицах поступает из управления Роспотребнадзора», — пояснила руководитель центра удаленного мониторинга Елена Тарануха.

Если состояние пациента за время больничного не ухудшилось, специалисты центра закрывают лист нетрудоспособности после получения отрицательного результата ПЦР-исследования. Если заболевшему потребовалась медицинская помощь, решение о закрытии больничного принимает врач после очного осмотра. Для проведения осмотра данные о пациенте передаются в поликлинику по месту фактического пребывания.

Такой алгоритм выписки больничных листов заработал в Томской области с ноября. За этот период специалистами оформлено 2 382 больничных листа.

Передать сведения о себе в Роспотребнадзор как о заболевшем или о контактном с заболевшим можно самостоятельно через сайт регионального центра медицинской и фармацевтической информации, заполнив необходимые сведения через онлайн-сервис для получивших положительный тест на COVID-19 или для контактных лиц.

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