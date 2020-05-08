9 мая в Томске. Афиша мероприятий

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День Победы в этом году пройдет не так, как задумывали. Период самоизоляции отменил парад, фейерверк и много других событий. Однако томские музеи, театры, библиотеки и концертные залы предлагают онлайн-программы, посвященные 75-летию Победы. Принять в них участие можно прямо из дома. Подробности в нашем обзоре.

Виртуальные концерты к 75-летию Победы

Песни Победы можно спеть вместе с известными томскими музыкантами, не выходя из дома. Концерт, посвященный 75-летию Победы, устроят Сергей Киреев, Владислав Сухих, Борис Еремеев, Георгий Фефелов, Алексей Пиоттух и Степан Пономарев. Трансляция начнется в 19:00 8 мая. Прямой эфир можно посмотреть на страницах в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках или YouTube.



Павел Евграфов приглашает всех желающих вместе исполнить песни военных лет. Во время концерта музыкант будет рассказывать о том, как писались бессмертные произведения. Начало — 9 мая в 12:00. Трансляции можно посмотреть в соцсетях VK, FB, OK, YouTube, а также на платформах Picarto.tv и cyberhero.tele2.ru.

Онлайн-концерт, посвященный Победе, пройдет и в органном зале. Прямая трансляция начнется 9 мая в 19:00. Солисты Томской филармонии исполнят «За того парня» и «Березы» М. Фрадкина, «Майский вальс» И. Лученка, «Черноглазая казачка» М. Блантера, «Если б не было войны» М. Минкова и другие любимые песни.

Трансляция пройдет на сайте филармонии. Ссылку выложат на главной странице за полчаса до концерта. Программа будет доступна к просмотру и 10 мая.

Там же, на сайте областной филармонии, 8 и 9 мая можно увидеть большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы, который прошел в 2019 году. В сопровождении Томского академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера Михаила Грановского выступили народная артистка России Людмила Травкина, солист Новосибирского оперного театра Гурий Гурьев, Татьяна Стукалова, Евгений Штеймиллер, Рита Рыжова и Виктор Дитенбир.

Выставка «Фронтовые лица»

Фото: с официального сайта музея

Художественный музей предлагает взглянуть на тему войны глазами художников и проводит акцию «Фронтовые лица». Заходите на страницы музея в Одноклассниках, Фейсбуке и ВКонтакте и знакомьтесь с работами известных мастеров и не очень. Каждый день в соцсетях выкладывают новые портреты солдат, офицеров и представителей высшего командного состава под хештегами #фронтовые лица и #ПОБЕДА75. Написаны картины разными художниками и в разных техниках.

Онлайн-викторины

Дом культуры «Маяк» в своем аккаунте в Instagram проведет онлайн-викторину «Этот День Победы». Старт – 10 мая в 14:00. Участники смогут проверить свои знания в области истории России – ответить на вопросы, связанные с героями и событиями, проходящими в стране и нашем регионе в годы войны. Продлится викторина 24 часа. Итоги подведут 11 мая в 15:00.

Дом культуры «Томский перекресток» тоже приглашает на виртуальную викторину, посвященную 75-летию Победы. Пройдет она 9 мая в 14:00 в Instagram-аккаунте дома культуры в 14:00. А в 18:00 там же начнется концерт «Сороковые роковые».

Виртуальные мастер-классы

Фото: Википедия

Библиотека «Дом семьи» приглашает всех желающих 9 мая в 17:00 присоединиться к мастер-классу по изготовлению портрета для «Бессмертного полка». Библиотекарь в прямом эфире покажет, как оформить фотографию вашего предка с помощью цветного картона и георгиевской ленты. Начало трансляции – в 17:00 в Instagram-аккаунте библиотеки.

В Музее истории Томска 9 мая проведут онлайн-мастер-классы по изготовлению праздничной открытки, фронтового треугольника, солдатской пилотки, и не только. Советы основаны на исторических фактах и реальных письмах и открытках – экспонатах музея.

Спектакли онлайн