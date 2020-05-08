9 мая в Томске. Афиша мероприятий
День Победы в этом году пройдет не так, как задумывали. Период самоизоляции отменил парад, фейерверк и много других событий. Однако томские музеи, театры, библиотеки и концертные залы предлагают онлайн-программы, посвященные 75-летию Победы. Принять в них участие можно прямо из дома. Подробности в нашем обзоре.
Виртуальные концерты к 75-летию Победы
Песни Победы можно спеть вместе с известными томскими музыкантами, не выходя из дома. Концерт, посвященный 75-летию Победы, устроят Сергей Киреев, Владислав Сухих, Борис Еремеев, Георгий Фефелов, Алексей Пиоттух и Степан Пономарев. Трансляция начнется в 19:00 8 мая. Прямой эфир можно посмотреть на страницах в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках или YouTube.
Павел Евграфов приглашает всех желающих вместе исполнить песни военных лет. Во время концерта музыкант будет рассказывать о том, как писались бессмертные произведения. Начало — 9 мая в 12:00. Трансляции можно посмотреть в соцсетях VK, FB, OK, YouTube, а также на платформах Picarto.tv и cyberhero.tele2.ru.
Онлайн-концерт, посвященный Победе, пройдет и в органном зале. Прямая трансляция начнется 9 мая в 19:00. Солисты Томской филармонии исполнят «За того парня» и «Березы» М. Фрадкина, «Майский вальс» И. Лученка, «Черноглазая казачка» М. Блантера, «Если б не было войны» М. Минкова и другие любимые песни.
Трансляция пройдет на сайте филармонии. Ссылку выложат на главной странице за полчаса до концерта. Программа будет доступна к просмотру и 10 мая.
Там же, на сайте областной филармонии, 8 и 9 мая можно увидеть большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы, который прошел в 2019 году. В сопровождении Томского академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера Михаила Грановского выступили народная артистка России Людмила Травкина, солист Новосибирского оперного театра Гурий Гурьев, Татьяна Стукалова, Евгений Штеймиллер, Рита Рыжова и Виктор Дитенбир.
Выставка «Фронтовые лица»
Художественный музей предлагает взглянуть на тему войны глазами художников и проводит акцию «Фронтовые лица». Заходите на страницы музея в Одноклассниках, Фейсбуке и ВКонтакте и знакомьтесь с работами известных мастеров и не очень. Каждый день в соцсетях выкладывают новые портреты солдат, офицеров и представителей высшего командного состава под хештегами #фронтовые лица и #ПОБЕДА75. Написаны картины разными художниками и в разных техниках.
Онлайн-викторины
Дом культуры «Маяк» в своем аккаунте в Instagram проведет онлайн-викторину «Этот День Победы». Старт – 10 мая в 14:00. Участники смогут проверить свои знания в области истории России – ответить на вопросы, связанные с героями и событиями, проходящими в стране и нашем регионе в годы войны. Продлится викторина 24 часа. Итоги подведут 11 мая в 15:00.
Дом культуры «Томский перекресток» тоже приглашает на виртуальную викторину, посвященную 75-летию Победы. Пройдет она 9 мая в 14:00 в Instagram-аккаунте дома культуры в 14:00. А в 18:00 там же начнется концерт «Сороковые роковые».
Виртуальные мастер-классы
Библиотека «Дом семьи» приглашает всех желающих 9 мая в 17:00 присоединиться к мастер-классу по изготовлению портрета для «Бессмертного полка». Библиотекарь в прямом эфире покажет, как оформить фотографию вашего предка с помощью цветного картона и георгиевской ленты. Начало трансляции – в 17:00 в Instagram-аккаунте библиотеки.
В Музее истории Томска 9 мая проведут онлайн-мастер-классы по изготовлению праздничной открытки, фронтового треугольника, солдатской пилотки, и не только. Советы основаны на исторических фактах и реальных письмах и открытках – экспонатах музея.
Спектакли онлайн
9 мая зрелищный центр «Аэлита» проведет первый онлайн-спектакль на своей странице в Instagram. Постановка «Еще вчера игры снились детям» начнется в 17:00.
На сайте ТЮЗа в День Победы можно посмотреть спектакль «Победители». Постановка – о судьбах людей во время войны, о том, через что пришлось пройти миллионам. Спектакль поставлен на основе документальных свидетельств, собранных белорусской писательницей Светланой Алексиевич. Запись спектакля будет доступна 9 мая с 9:00 до 21:00.
На официальном сайте МАУ МИБС можно будет посмотреть презентацию «Штурм Берлина». Проведут ее сотрудники библиотеки «Фрегат» 9 мая в 10:00. Это видео познакомит вас с важным событием в военной истории – битвой за Берлин, а также расскажет о подвиге советских солдат и о знамени Красной Армии, развевающемся над немецким Рейхстагом.
О других событиях, в которых можно принять участие онлайн, читайте здесь.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?