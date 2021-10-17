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Радиус — 500 метров: где недорого поесть студенту в Томске?

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В обществе бытует мнение, что студент — всегда бедный и всегда голодный. Вероятно, это уже давно просто стереотип. Как минимум, наполовину. Во-первых, в Томске есть заведения на любой вкус, образ жизни и бюджет. А во-вторых, большинство мест ориентированы на молодую аудиторию города, предлагают специальные предложения и устраивают выгодные акции.

Мы собрали подборку мест, которые находятся в относительной близости от главных студенческих центров Томска — учебных корпусов и общежитий — и имеют доступное по цене меню. Если интерактивная карта не отображается, обновите, пожалуйста, страницу. И обратите внимание на то, что по умолчанию у карты стоит непривычная ориентация (с помощью значка компаса в правом углу это можно исправить).

Ознакомиться с меню и узнать про предлагаемые акции можно на сайтах заведений, в их социальных сетях или же при личном посещении. 

Несмотря на то, что в перечне много фастфудных мест, помните, что питание должно быть сбалансированным. Пейте много воды и не забывайте про витамины. Подробнее о рационе и образе питания, необходимом для молодых людей, читайте скоро на нашем сайте.

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