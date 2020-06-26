5 фактов о хоккее, которых вы не знали

Жарким летом, да еще в период самоизоляции, когда залы, бассейны и другие места для спортивных активностей закрыты, хочется ледяной свежести и адреналина? Самое время увлечься хоккеем! — советуют букмекеры. Зрелищный вид спорта пользуется огромной популярностью у зрителей совершенно разного возраста, профессий и национальностей. И это не зависит от того, вживую вы смотрите матч, по телевизору или онлайн. Вот 5 фактов, узнав которые, смотреть ледовые битвы станет еще интереснее.

Факт №1





Мало кто знает о том, что первые шайбы были не совсем круглой формы. Спортсмены начинали развивать этот вид спорта, играя с квадратной шайбой. Сегодня это сложно представить, но еще в далеких 1870-х годах это было привычным. В наше время хоккеисты используют шайбу из вулканизированной резины, вес которой достигает всего 200 грамм. Чтобы этот аксессуар не пружинил во время передачи паса, его перед состязанием замораживают.





Факт №2





Еще одним интересным фактом, связанным с шайбой, является ее максимальная скорость. По мнению экспертов, во время сильного удара клюшкой она может развить скорость в 193 километра в час. Например, ахл прогнозы до сих пор вспоминают рекордсмена Бобби Халлу, который посылал самую скоростную шайбу с помощью своего коронного «щелчка». Скорость реакции вратаря должна быть соответствующей. Обычно у него есть не более 0,45 секунды, чтобы среагировать на подачу хоккеиста из другой команды.





Факт №3





Хоккей – это динамичная игра, и этот вид спорта считается травмоопасным. Знали ли вы, что больше 60% профессиональных спортсменов оставляли после матча на льду минимум один зуб? Про такое любят рассказывать спортивные ресурсы, и sportslounge.ru, в том числе.





Факт №4





Знаете ли вы, что Лев Яшин был не только легендарным футбольным вратарем, но и отличным хоккейным? Помимо «Золотого мяча» и других футбольных наград лучший вратарь ХХ века был обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата СССР также на позиции хоккейного вратаря.





Факт №5





Самую первую победу в своей истории сборная СССР по хоккею завоевала, впервые участвуя на Чемпионате мира. В 1954 году наши спортсмены обыграли сборную Канады со счетом 7:2.