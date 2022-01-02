36 ледовых катков работают в Томске в новогодние дни

Томичи, которые любят активный образ жизни, на каникулах могут вдоволь накататься на коньках. В городе открыто 36 ледовых катков, сообщается на сайте мэрии. В большинстве из них работают пункты проката. Если вам надоело лежать дома – выбирайте каток, что поближе, и – вперед.
В Советском районе покататься на коньках можно в Горсаду, на площади Ново-Соборной и в Академгородке.
В Кировском – на Мавлюкеевском озере, у МКЦ ТПУ, на Нахимова и улице Елизаровых. Если нужен прокат коньков и помощников фигуриста – можете смело идти по адресам: ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20/1, ул. Красноармейская, 122, Энергетиков, 6, Федора Лыткина, 8/2. Если у вас коньки с собой, то лед можно тайти также в переулке Буяновский, 3А, в поселке Просторный на улице Ладожской, 8 и деревне Лоскутово на Ленина, 1А.
Жители Ленинского района могут покататься на коньках по адресам: ул. Карла Маркса, 50, ул. Говорова, 36А, ул. Интернационалистов, 12 и ул. Кутузова, 16.
В Октябрьском районе катки открыты на улицах Транспортной, 4/1, Высоцкого, 7, Бела Куна, 20, Герасименко, 1/15, строение 1, а также на Белом озере и Иркутском тракте, 60.
Помните, что для получения коньков в прокате нужно показать QR-код.
Если вы чувствуете себя нехорошо и замечаете симптомы ОРВИ, оставайтесь, пожалуйста, дома.