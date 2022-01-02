36 ледовых катков работают в Томске в новогодние дни

Томичи, которые любят активный образ жизни, на каникулах могут вдоволь накататься на коньках. В городе открыто 36 ледовых катков, сообщается на сайте мэрии. В большинстве из них работают пункты проката. Если вам надоело лежать дома – выбирайте каток, что поближе, и – вперед.

В Советском районе покататься на коньках можно в Горсаду, на площади Ново-Соборной и в Академгородке.

В Кировском – на Мавлюкеевском озере, у МКЦ ТПУ, на Нахимова и улице Елизаровых. Если нужен прокат коньков и помощников фигуриста – можете смело идти по адресам: ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20/1, ул. Красноармейская, 122, Энергетиков, 6, Федора Лыткина, 8/2. Если у вас коньки с собой, то лед можно тайти также в переулке Буяновский, 3А, в поселке Просторный на улице Ладожской, 8 и деревне Лоскутово на Ленина, 1А.