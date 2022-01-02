Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Полезно
  3. 36 ледовых катков работают в Томске в новогодние дни
Полезно

36 ледовых катков работают в Томске в новогодние дни

ТВ2 ТВ2

Томичи, которые любят активный образ жизни, на каникулах могут вдоволь накататься на коньках. В городе открыто 36 ледовых катков, сообщается на сайте мэрии. В большинстве из них работают пункты проката. Если вам надоело лежать дома – выбирайте каток, что поближе, и – вперед. 

В Советском районе покататься на коньках можно в Горсаду, на площади Ново-Соборной и в Академгородке.

В Кировском – на Мавлюкеевском озере, у МКЦ ТПУ, на Нахимова и улице Елизаровых. Если нужен прокат коньков и помощников фигуриста – можете смело идти по адресам: ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 20/1, ул. Красноармейская, 122, Энергетиков, 6, Федора Лыткина, 8/2. Если у вас коньки с собой, то лед можно тайти также в переулке Буяновский, 3А, в поселке Просторный на улице Ладожской, 8 и деревне Лоскутово на Ленина, 1А.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
Автор:  пресс-служба мэрии Томска

Жители Ленинского района могут покататься на коньках по адресам: ул. Карла Маркса, 50, ул. Говорова, 36А, ул. Интернационалистов, 12 и ул. Кутузова, 16.

В Октябрьском районе катки открыты на улицах Транспортной, 4/1, Высоцкого, 7, Бела Куна, 20, Герасименко, 1/15, строение 1, а также на Белом озере и Иркутском тракте, 60.

Помните, что для получения коньков в прокате нужно показать QR-код.

Автор:  сайт мэрии Томска
Автор:  сайт мэрии Томска

Если вы чувствуете себя нехорошо и замечаете симптомы ОРВИ, оставайтесь, пожалуйста, дома.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.