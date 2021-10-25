10 мифов о раке груди

Каждый восьмой новый случай рака в мире и каждый четвертый среди женщин приходится на рак молочной железы. Таковы данные за 2020 год Международного агентства по изучению рака. В России, по информации Научного онкоцентра им. Н. Блохина, ежегодно этот диагноз, ставится 50-ти тысячам женщин и 20 тысяч из них умирают. Октябрь считается Всемирным месяцем борьбы против рака груди. По каким признакам можно обнаружить заболевание? Встречается ли рак груди у мужчин? Какие исследования помогают точно ставить диагноз, а какие только создают видимость? Об этом мы поговорили с онкологом-маммологом Томского онкодиспансера Натальей Бритовой и попросили ее развеять или подтвердить самые распространенные мифы об опасном заболевании.

Любое уплотнение в груди, независимо от того болезненное или нет – это рак.

Нет. На ранней стадии рак молочной железы часто протекает бессимптомно или имеет слабо выраженные признаки. Однако если пациентка нерегулярно пальпирует молочные железы, опухоль достаточно большая и нарушает венозный отток, то может появиться болевой синдром. Такое происходит при запущенных стадиях, когда присоединяется отек молочной железы, распад тканей и так далее. Уплотнением в груди может быть липома, киста, фиброаденома и другие доброкачественные образования. Иногда женщина может чувствовать уплотнение, ошибочно приняв за него часть молочной железы. Вариантов много. Порой женщины боятся, что фиброаденома приведет к раку молочной железы. На самом деле, это маловероятно. Риск — 1-3%. Если она правильно продиагностирована: диагноз поставлен цитологически — проведена пункция, гистологически — проведена биопсия, то вариант перерождения фиброаденомы в злокачественную опухоль близок к нулю.

Если диагностирован рак молочной железы, то обязательно нужно удалять грудь полностью.

Нет. Все зависит от биологического типа опухоли. Только у молочной железы их пять. На каждый тип рака молочной железы, с учетом стадии – свое лечение. При раннем раке молочной железы (I-II стадия) может быть проведено органосохранное лечение — с сохранением части молочной железы, что особенно важно с точки зрения косметического результата. Если опухоль очень маленькая, мы редуцируем пораженный участок, остальная часть молочной железы сохраняется. Так же одномоментно можно установить имплантат, либо провести возмещение ткани молочных желез собственными тканями: например, с бедра или живота. Грудь можно восстановить, либо максимально приблизить к естественному первоначальному виду.

Автор: аккаунт Инстаграм Томского онкодиспансера

Рак груди – женское заболевание. У мужчин оно не встречается.

Нет. Встречается, еще как. На данный момент у меня под наблюдением некоторое количество мужчин. Большинство из них – из Томска. Какая-то часть – из области. Возраст заболевших – более преклонный. Во многом потому, что мужчина даже не предполагает, что у него может быть рак груди, и всегда тянет до последнего. Он мыслит так: «У меня же нет молочной железы, значит, и рака нет». А он есть. Только называется по-другому – рак грудной железы. Из-за позднего обращения лечение данной патологии гораздо обширнее, выживаемость резко снижается. Если вы хотите больше узнать о новообразованиях молочной железы у мужчин, присоединяйтесь к прямому эфиру с онкологом на эту тему 27 октября в 20:00 по томскому времени. Пройдет он в Инстаграм-аккаунте проекта «Розовая лента Томск». Речь пойдет о факторах риска, типах опухолей и подходах к лечению.

Курение, алкоголь, стрессы и нездоровое питание способствуют развитию рака молочной железы.

Нездоровый образ жизни - это фактор риска. Если сравнить жизнь здорового человека и того, который употребляет все, что может, мы увидим, что риски разные. К другим ФАКТОРАМ РИСКА относят: избыточный вес и ожирение, отсутствие физической активности, сахарный диабет, раннее начало менструаций, позднее начало менопаузы, отсутствие родов или множественные аборты. Про стрессы хотела бы сказать отдельно. В отдельный фактор риска их не выделяют. Но теория стресса в онкологии любой локализации присутствует: острый непродолжительный стресс часто необходим, чтобы должным образом реагировать на опасные ситуации. А вот хронический стресс (или дистресс: сильная тревожность, подавленность, недомогание) может спровоцировать изменение метаболизма, повышение уровня определенных гормонов, сокращение длины теломер — концевых участков хромосом (чем они короче, тем выше риск развития заболеваний и ранней смерти). Более того, хронический стресс ослабляет иммунную систему. Все это, в свою очередь, может повлиять на развитие и прогрессирование рака.

Автор: аккаунт Инстаграм Томского онкодиспансера

Кормление грудью снижает риск заболевания раком молочной железы.

Да. Зачатки молочной железы есть уже в грудничковом возрасте, далее железа начинает развиваться в 12-14 лет, заканчивает свое развитие она в период грудного вскармливания. Но опять же, профилактикой РМЖ можно назвать не каждое кормление. Если женщина родила ребенка, пару месяцев покормила и бросила или, к примеру, каждого из троих детей кормила по полгода – это неправильно. Чтобы можно было говорить о снижении риска онкологии, кормить грудью нужно от года до трех. Оптимально – год-полтора.

ЭКО вызывает рак молочной железы.

Само по себе ЭКО не вызывает РМЖ. По факту процедура экстракорпорального оплодотворения никакого риска не несет. Но только в том случае, если у женщины здоровая грудь. Любая беременность, неважно каким способом она наступила – естественным или искусственным – это большой гормональный всплеск. А значит – стресс для организма. И как отреагирует на него та или иная опухоль, уплотнение, образование в железе, никто не знает. Поэтому должно быть тщательное наблюдение у доктора. Пациентки приходят ко мне за допуском на ЭКО, чтобы убедиться, что с железой все в порядке. Если я вижу какое-то образование или уплотнение, провожу дополнительную диагностику, чтобы быть уверенной, что этот гормональный всплеск и стимуляция, которую проводят во время ЭКО, ничего не спровоцируют. Кстати, при естественном зачатии тоже нужно об этом думать. Поэтому во время планирования беременности обязательно нужно показаться врачу. Я считаю, лучше идти к онкологу-маммологу. Объясню почему: в России официально нет специализации «маммолог». Это – или онкологи, которые специализируются на молочной железе, или гинекологи, которые в течение нескольких недель проходят повышение квалификации. К кому идти — выбор за вами.

Автор: Томский онкодиспансер

Женщинам до 40 лет нельзя делать маммографию, можно только УЗИ.

Да. Нормальная здоровая девушка с 20 лет должна проводить ультразвуковое исследование молочных желез ежегодно, если нет никакой патологии. Если по результатам что-то обнаруживается, то интервал наблюдений выбирает доктор: например, 3 или 6 месяцев, а, может, и чаще все зависит от определенной ситуации и диагноза. Маммография добавляется либо с 35 лет, либо – с 40. Почему такой возраст: до 40 на маммограмме слабо что-то видно, потому что железа очень плотная. Иногда даже у 40-летних женщин сложно читать снимки, потому что плотность до сих пор высокая. Но если доктор говорит, что ему нужна маммограмма, а женщине 35 лет, то стоит пойти и сделать. Может быть много факторов: например, большой объем груди, есть подозрение на злокачественное образование, отягощенный анамнез – рак молочной железы, либо рак яичников у родственниц-женщин. Многие до сих пор не идут на исследование, потому что боятся излучения маммографа. Напрасно. Доза излучения от одной процедуры равна 0,4 мЗв. Для сравнения, за время полета в самолете люди получают дозу гораздо больше, а за год жизни на Земле — до 3 мЗв.

Неудобное нижнее белье может спровоцировать рак молочной железы.

Во всех источниках говорится, что это миф: никакой бюстгальтер на «косточках» не может это сделать. Но имеется теория раздражения: частая травматизация тканей ускоряет процессы деления клеток (клетки вынуждены делиться, чтобы рана зажила) и может вызвать опухолевый рост. Известно, что родинки, которые часто подвергаются трению одеждой, повреждениям при бритье и так далее могут со временем превращаться в злокачественные опухоли (по-научному — малигнизироваться; от англ. malign — злобный, недобрый). Если рассматривать именно с этой точки зрения: «косточка» в течение всей нашей жизни ежедневно по несколько часов давит на одну и ту же точку. В итоге, в этой области нарушается лимфоотток и кровоток. Я читалао том, что часто РМЖ обнаруживают в верхнем наружном квадранте, потому что именно туда приходится максимальное давление бюстгальтера и максимальная травматизация тканей происходит именно в этой области. Поэтому я все же рекомендовала бы женщинам выбирать удобное белье, чтобы ничего нигде не «давило». На мой взгляд, минимальное давление на молочную железу идет от полуспортивных топов с чашечками.

Чем больше грудь, тем больше вероятность заболеть раком молочной железы.

Нет. По факту размер груди никак не влияет на наличие рака молочной железы.

Другой вопрос, если большая грудь – следствие ожирения, а это – фактор риска. Поэтому нужно внимательно относиться к своему здоровью и помнить о мерах профилактики. Меры профилактики РМЖ: ежемесячный самоосмотр лежа и стоя. Обязательно в этих двух положениях, потому что какие-то образования видны лежа, какие-то – стоя. Помимо того, что вы осматриваете молочную железу так, как описано во всех брошюрах, не забывайте обращать внимание на лимфоузлы, потому что опухоль может локализоваться в районе от груди до подмышки и даже ближе к самой подмышке. постоянное наблюдение у врача. Заведите за правило: раз в год – на прием к гинекологу, раз в год – к маммологу. соблюдение правил диагностики: до 40 лет – УЗИ, после 40 – маммография 1 раз в 2 года при отсутствии рисков, УЗИ ежегодно. С 50 лет — маммография и УЗИ ежегодно. Да, риск заболеть раком у женщин старшего возраста выше, но сегодня нередко встречаются и девушки до 30-ти с таким диагнозом. Чем раньше «поймаешь» рак, тем больше шансов на удачный исход.

Автор: Томский онкодиспансер

Электроимпедансная маммография – более щадящий и столь же информативный метод исследования груди.

Нет. Сейчас это ноу-хау широко используется. Особенно часто встречается на профосмотрах, которые проходят сотрудники организаций.

Электроимпедансная маммография – безлучевой метод диагностики: женщина ложится на кушетку, на увлажненную молочную железу накладывают специальный датчик, а через 35 секунд его снимают. Вся процедура вплоть до выдачи заключения занимает не более 15 минут. Электроимпедансная диагностика основана на разнице в электропроводности разных тканей, в том числе здоровой и больной. Так как разные ткани имеют разный импеданс (сопротивление к электрическому току), их изображение различается. Таким образом, например, можно выяснить, сколько в человеке лишнего жира, воды, костной массы и так далее. Сейчас это модное исследование внедряется везде. Часто ко мне приходят женщины, которым давно надо было делать маммографию, а они говорят: «Зачем? Я уже несколько лет делаю импедансную». Приходится долго разговаривать и объяснять, что она не показательна. Есть золотой стандарт ранней диагностики рака молочной железы – маммография. Для выполнения снимка молочная железа укладывается на поверхность перед тубусом аппарата. С помощью второй планки молочную железу слегка придавливают (исследование безболезненно), после чего выполняют снимок. Снимки выполняют в двух проекциях, что позволяет в последующем точно определить месторасположение патологического образования. Затем врач-рентгенолог расшифровывает снимки и дает свое заключение. Если вы заботитесь о своем здоровье, то после того, как пройдете импедансную маммографию, на которую вас отправили от организации, самостоятельно записываетесь на стандартную маммографию и делаете ее. Для себя.

Автор: Томский онкодиспансер