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31 мая,
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XV благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» завершится семейным праздником в Горсаду

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В День защиты детей, 1 июня, «Обыкновенное чудо» завершит благотворительный марафон по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. В Городском саду Томска с 15.00 до 18.00 часов пройдет большой семейный праздник.

Масштабная социальная акция помощи особенным детям Томской области продолжалась в течение трех весенних месяцев 2021 года. Прошло более двадцати благотворительных мероприятий: ярмарки, концерты, спортивные мероприятия, различные семинары для родителей, — сообщила президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева. — В День защиты детей мы по традиции соберемся в Городском саду, где состоится семейный праздник. Кроме того, томичи увидят выставку фотографий особенных ребят, для которых они жертвовали средства.

XV благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» завершится семейным праздником в Горсаду

Благотворительные мероприятия в пользу детей-инвалидов стартуют в 15.00: откроются ярмарка-продажа и фотовыставка, начнут работу творческие мастер-классы. Во время праздника пройдет сбор пожертвований для детей, которым еще не удалось оказать помощь. Нуждаются в поддержке Гриша Шевченко (4 года) с муковисцидозом, двойняшки с аутизмом Арсений и Демьян Родиковы (5 лет) и Дима Ходкевич с ДЦП (14 лет). Для них еще нужно собрать почти 700 000 рублей.


Марафон фонда «Обыкновенное чудо» проводится с 2007 года для оказания помощи тяжелобольным детям. Благодаря акции ежегодно получают поддержку от 50 до 100 ребятишек на общую сумму от 4 до 5 миллионов рублей. Все средства направляются на лечение, операции, реабилитацию, покупку препаратов и технических средств реабилитации.


Пятнадцатый благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» поддержан ПАО «СИБУР-Холдинг» в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».


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