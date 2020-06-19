Всероссийская акция «Свеча Памяти» пройдет онлайн

«Зажечь» Свечу Памяти могут все желающие на сайте деньпамяти.рф – специальная кнопка размещена в правом углу экрана. На портале доступна интерактивная карта России, на которой можно увидеть, какие регионы уже присоединились к акции. По всей стране планируется зажечь 27 миллионов виртуальных свечей – именно столько граждан СССР погибли за годы Великой Отечественной войны.



Также участие в акции доступно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Пользователи могут не только поделиться информацией о проекте, но и подарить «Свечу Памяти» своим друзьям с 20 по 22 июня.



«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой накануне Дня памяти и скорби, 22 июня, ежегодно зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. За годы Великой Отечественной войны с томской земли ушли на фронт 129 187 человек, из них больше половины не вернулись обратно.

