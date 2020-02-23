Водитель автомобиля «ВАЗ» погиб в лобовом ДТП с Audi Q3

Водитель автомобиля «ВАЗ» погиб в результате столкновения с Audi Q3 на трассе под Томском.

Авария произошла 22 февраля около 23 часов 40 минут на автодороге Кузовлево – Светлый.





«По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Audi Q3. В результате происшествия мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, погиб на месте. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении УМВД.



Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба обращаться по адресу: Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552 либо в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.