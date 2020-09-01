Компания «ТомскРТС» завершила ремонтные работы на 80 % сетей города

С начала ремонтного сезона специалисты выявили почти 2 тысячи дефектов, это на 6 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 1,7 тысячи повреждений устранены, остальные остаются в работе, сообщили ТВ2 в пресс-службе компании.

660 километров сетей планировала отремонтировать компания «ТомскРТС» в 2020 году. На 80 % тепловых сетей ремонтные работы завершены.

1 сентября специалисты «ТомскРТС» запустили участок тепломагистрали № 2, расположенный на проспекте Фрунзе между улицей Шевченко и проспектом Комсомольский, а также участки тепломагистралей №№ 11, 11Б и 10, к которым подключена часть домов на улицах Обручева, Заречная, Андрея Крячкова, Архитекторов, Павла Нарановича, Энтузиастов, Болдарева, Дизайнеров, Юрия Ковалева.



Горячее водоснабжение в домах возобновится при условии, что управляющие организации завершили подготовку внутридомовых систем теплоснабжения к отопительному сезону.



На текущей неделе планируется завершить работы по ремонту участков тепломагистралей № 2А и № 11, от которых запитана часть домов на улицах Льва Толстого, Алтайская, Олега Кошевого, Сибирская и переулке Курский.



Продолжаются работы по устранению локальных дефектов на подводящих к домам теплотрассах. Так, на этой неделе планируется завершить устранение выявленных при опрессовках дефектов на участках теплосетей, к которым подключены дома на улицах Киевская (между улицами Усова и Матросова), Ленская и переулке Урожайный.