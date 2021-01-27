«Томлесстрой» планирует возобновить строительство многоэтажного дома в Татарской слободе

Сроки сдачи проблемных домов обсудили в мэрии Томска . Сейчас в городе насчитывается свыше 50 недостроенных многоквартирных жилых домов. Это почти 13 тысяч квартир. Некоторые из домов внесены в Реестр проблемных объектов долевого строительства, несколько домов «заморожены» из-за банкротства застройщиков, по ряду других объектов строительные работы приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Строительство 18-этажного многоквартирного дома по ул. Сибирской, 89 началось в 2014 году, завершить его первую очередь планировалось в 2015 году. Однако сроки сдачи были нарушены, хотя дом находился в высокой степени готовности. Байрамов заверил администрацию города в том, что строительные работы на объекте возобновятся через две недели, деньги для этого есть. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – конец 2021 года.

Так, проблемы недостроенных жилых домов по ул. Сибирская, 89 и Источная, 41а заммэра Алексей Макаров обсудил с руководителем компании-застройщика Шабаном Байрамовым.

После запуска работ на Сибирской застройщик планирует приступить к продолжению строительства трехэтажного жилого комплекса по ул. Источной, 41а, сообщает пресс-служба мэрии. Стройка на Источной, 41а началась в Татарской слободе весной 2015. Мэрия выдала компании «Томлесстрой» разрешение на строительство блокированного дома, однако застройщик решил построить многоквартирник. Из-за стройки начали рушиться столетние деревянные дома, к тому же запланированный многоквартирник не вписывался в исторический район.





В апреле 2015 года мэрия отозвала разрешение на строительство. В декабре 2015 года «Томлесстрой» возобновил строительство: комитет по охране культурного наследия согласовал стройку, и мэрия выдала новое разрешение на строительство трехэтажного дома на десять квартир.





Общественники намеревались разобраться, почему власти вновь разрешили строительство на Источной, 41а, и потребовать прекращения стройки через прокуратуру. В здании администрации Советского района проходили публичные слушания, на которых большинство пришедших проголосовали против продолжения строительства. Однако результаты слушаний носили лишь рекомендательный характер, и решение оставалось за комиссией по землепользованию. В итоге в 2016 году власти разрешили стройку.