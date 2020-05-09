Мы помним: истории участников виртуального шествия Бессмертного полка
Традиционного шествия Бессмертного полка в этом году из-за коронавируса не состоится. Но будет виртуальное. На сайте mypolk.online оставлено около 10 тысяч историй (в течение дня цифра, наверняка, вырастет). Еще больше постов можно встретить в соцсетях. Публикуем некоторые из них.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Цветкова (Голошевская) Надежда Петровна Родилась -22 марта 1924г. Ушла на фронт в 17 лет была добровольцем. В 1943г. пришла похоронка Считалась пропавшей без вести. Спустя полгода привезли домой раненую всю в гипсу. Что привело родителей в шок и радость что дочь жива. Наша прабабушка прожила до 82 лет. Умерла в 2006 г. Похоронена на Аллее Славы. Мы гордимся за своих близких и храним память! #деньпобеды#бессмертныйполк#памятьовеликойвойне#75летднюпобеды
Публикация от Буянова Анна (@buianova_annet)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мой дедушка Ефимов Василий Максимович 14.01.1915-23.11.1991 Герой Советского Союза, родом из Верхних Соколов Асиновского района. В 1941г. моему деду было 26 лет когда началась война. Во время войны был минёром (Минёр ошибается только РАЗ). Было несколько контузий, прострелов и ранений. Войну закончил в Варшаве, где был тяжело ранен, попал в медсанчасть с раздолбленной ногой. Был награждён медалью за освобождение Варшавы. Является кавалером двух орденов Славы. После войны работал в тюрьме где и познакомился с моей бабушкой, которая работала там же медсестрой. #бессмертныйполк #9мая #деньпобеды #ВОВ #россия #япомню #ягоржусь #спасибодедузапобеду #мыедины #75летпобеде #водномстрою #томск #регион70 #победа #9маярутв
Публикация от Степанова (Лекторович) Ольга (@lektorovich.olga)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Филонов Иван Пантелеевич, участник Великой Отечественной войны. Присоединяйтесь к акции «Бессмертный полк» #Бессмертныйполк #75летПобеды #ГодПамятииСлавы #культураКузбасса #культураЮргинскогомуниципальногоокруга#Юрга2
Публикация от Библиотека - филиал №17 (@biblioteka_urga2)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смертельный град😭😭😭 . . История знает немало войн. Вспыхивали они в разное время, в разных континентах земного шара. Но народы мира никогда не испытывали таких бедствий, какие выпали на их долю в годы второй мировой войны. Пламя военного пожара бушевало 6 лет. Война втянула в свою орбиту 61 государство с населением 1 миллиард 700 миллионов человек. Она унесла более 50 миллионов человеческих жизней. 😭 В суровую пору военных испытаний народы Якутии, как и все другие народы нашей Родины, внесли свой достойный вклад в дело разгрома агрессоров. 😭 Среди этих людей был мой дедушка Яков Иннокентьевич Петров. В своих статьях он рассказывал: «Когда настал час жестокой битвы с врагом, я, как и миллионы советских людей, надев солдатскую шинель, по зову совести и гражданского долга встал на защиту Родины. Весной 1942 года был призван в армию. Учился на Урале в 19-й отдельной лыжной бригаде, для лыжного десанта в тылу врага. 😔 В феврале был направлен на Северо-Западный фронт. 19-ая отдельная лыжная бригада должна была атаковать ночью и захватить деревню Кукуево, занятую немцами на берегу озера Ильмень. Но по вине командования бригаду ввели в атаку утром, около 10 часов, когда совсем стало светло. Шли в атаку по льду. Немецкие самолеты начали бомбить солдат, лежавших на льдине. Бомбы были специальные, размером с итальянскую авторучку, 150-200 грамм, и самолеты «Мессеры» «засыпали» лежащие подразделения наших бойцов. А из блиндажей немцы стреляли из пулеметов, автоматов, винтовок. Спереди и сверху посыпался смертельный град на наших солдат. Лежащие на льду через несколько секунд были убиты почти все…» 😔 Тогда мой дедушка был снайпером, и получил ранения в обе ноги. После пяти месяцев лечения он вернулся домой. Был награжден медалью «За отвагу» и орденом первой степени «Великой Отечественной войны». 😔 Мой дедушка мужественно и доблестно сражался за нашу Родину и наше светлое будущее. 😔 А моя бабушка работала в тылу и помогала обеспечивать одеждой и питанием фронтовиков. #деньпобеды #бессмертныйполконлайн #бессмертныйполк #бессмертныйполкдома @moypolk.ru #БессмертныйПолкДома #МойПолкДома #БессмертныйПолк2020 #МойПолк #победа75
Публикация от ✨Ulya✨ (@micha_lova)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Прадед Асеев Пётр Ефимович( " на фото 69лет" ( Курская обл. Солнцевский р-он д. Зуевка ) был разведчиком. Брал языков, одним ударом вырубал на несколько часов, клал на плечо и приносил в часть. Был высокого роста, около 2х метров. Кавалер Ордена Славы 3 степени. С войны пришел с одной рукой. После войны выкопал 3 колодца, держал хозяйство:корову, овец и т.д. он умер в 1969 году. У него было куча орденов, но какие именно не кто не помнит. #75летпобеды #вов #бессмертныйполк #героивов #регион70 #томск #томскаяобласть #россия #мир
Публикация от Виталий Асеев (@aseev_vit)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С Праздником Великой Победы, с #9мая ! В прошлом году активно обсуждалось, можно ли детям #9Мая надевать солдатскую пилотку с красной звездочкой. Уверена, нужно. Мир полон противоречий, интересы разных государств часто вступают в конфронтацию друг с другом, вся история человечества - тому трагическое доказательство. Дети должны это понимать и знать, что сильная страна - гарантия того, что никто не позарится на наши природные и человеческие ресурсы и не нарушит мира, ведь нет ничего страшнее войны. Пусть дети учатся понимать это через историю собственной семьи. ❤️🇷🇺 Мой дед Никитин Николай Степанович, 1919 года рождения, был призван в армию перед войной, когда ему едва исполнилось двадцать. Прошёл всю войну, дошёл до Берлина. Стоял в обороне Ленинграда. Был ранен. Награждён боевыми орденами и медалями. Имел несколько ранений, но вернулся с фронта живым. Второй дед, по папиной линии, с войны не вернулся, оставив пятеро (!) маленьких детей (папу, двух его сестёр и двух братьев) на бабушку, которая вырастила и выучила их одна. Похоронен в братской могиле. Горжусь ими. На наш народ пала самая тяжелая ноша во Второй Мировой войне. Наш народ ценой огромных жертв освободил народы Европы от коричневой чумы фашизма и нацизма. И мы этим гордимся по-праву. ❤️🇷🇺☀️🕊 #БессмертныйПолкТомск#БессмертныйПолк#ДеньПобеды
Публикация от Ольга Ковалевская (@olgakovalevskaya_)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мой прадед, Кандинский Алексей Васильевич (18.10.1920 - 14.11.2001) В суровые годы войны честно выполнял свой патриотический долг-достойно нес службу в доблестных войсках Первого Украинского фронта. На знаменах боевой славы войск Первого Украинского фронта записаны выдающиеся исторические победы. Могучими ударами они разгромили врага в районе среднего течения Дона, нанесли гитлеровцам беспримерное поражение в районе Курской дуги, героически форсировали реку Днепр и освободили от фашистких оккупантов Киев. Стремительно наступая и уничтожая крупные группировки врага на Правобережной Украине, освободили города: Житомир, Ровно, Проскуров, Винницу, Каменец-Подольск, Ковель, Тарнополь, Черновицы, Станислав, Дрогобыч и Львов. С жестокими боями прошли южную Польшу, форсировали реки Сан и Вислу, освободили вторую польскую столицу-город Краков и важнейший промышленный район-Верхнюю Силезию. Ворвались на территорию Германии, форсировали реки Одер, Нейссе, Шпрее и, выйдя на реку Эльба, в центре Германии соединились с войсками наших союзников. Вместе с войсками Первого Белорусского фронта, разбили берлинскую группировку немцев и водрузили над БЕРЛИНОМ знамя ПОБЕДЫ. Уничтожая остатки вражеских войск, заняли город ДРЕЗДЕН и, завершая окончательный разгром фашистской Германии, освободили столицу союзной нам Чехословакии-город Прагу. 74 благодарности объявил в своих приказах Верховный Главнокомандующий- Сталин И. В. Войскам Первого Украинского фронта за отличные боевые действия. НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ... #бессмертныйполк #бессмертныйполктомск #9мая #деньпобеды #япомнюягоржусь
Публикация от Алина Кандинская (@kand2710)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Расписался на Рейхстаге! Алексей Ильич ушел на фронт в июле 1941 года. В декабре принимал участие в битве под Москвой. В 1943 году - Курская дуга (был санитаром). В 1944 освобождал Польшу. В мае 1945 года расписался на Рейхстаге, а августе вернулся домой. Мы помним! #бессмертныйполк2020 #бессмертныйполктомск #фотопобедителя #победа75 #музейпобеды #мыпомнимкисловка
Публикация от Кисловская школа (@kislovka_school)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шмаков Василий Андреевич, дедушка моего сына Василия. Деда Вася жил в р.п.Яя Кемеровской области , призван Анжерским военкоматом, прошёл войну до Победы, танкист, гвардии старшина, имеет награды. Дедушка Вася прожил и после войны мирную шоферскую жизнь , а умер в ночь на 9 Мая 1988 года. Вечная память! Слава героям!#МыВсеРавноСкажемСпасибо #ПобедимНевыходяИздома #деньпобеды #75летпобеды #бессмертныйполкКемерово #бессмертныйполкТомск #бессмертныйполкЯя#окна_Победы
Публикация от Любовь Шмакова (@lybov2707)
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?