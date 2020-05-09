Мы помним: истории участников виртуального шествия Бессмертного полка

Традиционного шествия Бессмертного полка в этом году из-за коронавируса не состоится. Но будет виртуальное. На сайте mypolk.online оставлено около 10 тысяч историй (в течение дня цифра, наверняка, вырастет). Еще больше постов можно встретить в соцсетях. Публикуем некоторые из них.

