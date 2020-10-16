Сити-менеджер Николай Диденко стал мэром Северска
«16 октября в ходе заседания Думы ЗАТО Северск избран мэром ЗАТО Северск. Благодарю северчан за поддержку и доверие. Приложу все силы, чтобы предстоящие пять лет прошли в эффективной работе, открытом диалоге с жителями и совместной реализации проектов по развитию города», — сообщил только что на своей страничке во ВКонтакте Николай Диденко и разместил фото из Думы.
До 2020 года в Северске главой города являлся мэр, который одновременно являлся и председателем городской Думы. Последние 10 лет обе эти должности занимал Григорий Шамин. Исполнительную власть возглавлял назначаемый депутатами сити-менеджер – глава администрации. С 2013 года этот пост занимал Николай Диденко.
В связи с изменениями, внесенными в федеральный закон о ЗАТО, один человек теперь больше не сможет совмещать посты спикера Думы и главы города. По новым правилам мэр ЗАТО теперь будет также и главой горадминистрации. Но мэра Северска по-прежнему избирают не горожане, а депутаты Думы. В этом году на этот пост свои кандидатуры выставляли сити-менеджер Диденко и начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Владимир Родыгин. По результатам тайного голосования победил Николай Диденко со счетом 22:4. Григория Шамина выбрали на должность председателя Думы ЗАТО Северск IV cозыва (19 голосов). Кроме него, на пост спикера претендовали депутат от «Яблока» Владимир Петров (набрал 5 голосов) и депутат от ЛДПР Максим Крутицкий (2 голоса).
Рокировочка.
Депутат от «Яблока» Владимир Петров сообщил ТВ2, что на сессию были допущены не все представители СМИ. Тем, кто хотел сделать фотографии непосредственно с заседания, пообещали предоставить их позже сотрудники Думы.
О том, что Дума Северска не отличается открытостью, написала накануне заседания и глава томского отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева в своем телеграм-канале. «Закрытый город, это понятно... о видеотрансляции заседаний и говорить не приходится. Но вот материалы к вопросам повестки можно было и выкладывать на своем сайте. Сегодня, помимо избрания мэра, в повестке вопросы об оплате труда муниципальных служащих, не с голоса ведь их принимают», — отметила депутат облдумы.
Напомним, что 13 сентября 2020 года состоялись выборы в представительный орган власти – Думу ЗАТО Северск. Во второй раз северчане выбирали депутатов по пропорционально-мажоритарной избирательной системе. В итоге мандаты народных избранников получили 26 человек. В том числе 13 депутатов были определены по результатам голосования на тринадцати одномандатных избирательных округах. Еще 13 депутатов вошли в состав Думы по единому избирательному округу ЗАТО Северск в соответствии с результатами голосования по спискам участвовавших в выборах зарегистрированных избирательных объединений политических партий — пять мандатов получила «Единая Россия», три мандата – КПРФ, два мандата – ЛДПР, два мандата – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и один мандат – «Яблоко».
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