Сити-менеджер Николай Диденко стал мэром Северска

«16 октября в ходе заседания Думы ЗАТО Северск​ ​избран мэром ЗАТО Северск. Благодарю северчан за поддержку и доверие. Приложу все силы, чтобы предстоящие пять лет прошли в эффективной работе, ​открытом диалоге с жителями и совместной​ реализации проектов по развитию города», — сообщил только что на своей страничке во ВКонтакте Николай Диденко и разместил фото из Думы.

До 2020 года в Северске главой города являлся мэр, который одновременно являлся и председателем городской Думы. Последние 10 лет обе эти должности занимал Григорий Шамин. Исполнительную власть возглавлял назначаемый депутатами сити-менеджер – глава администрации. С 2013 года этот пост занимал Николай Диденко.





В связи с изменениями, внесенными в федеральный закон о ЗАТО, один человек теперь больше не сможет совмещать посты спикера Думы и главы города. По новым правилам мэр ЗАТО теперь будет также и главой горадминистрации. Но мэра Северска по-прежнему избирают не горожане, а депутаты Думы. В этом году на этот пост свои кандидатуры выставляли сити-менеджер Диденко и начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Владимир Родыгин. По результатам тайного голосования победил Николай Диденко со счетом 22:4. Григория Шамина выбрали на должность председателя Думы ЗАТО Северск IV cозыва (19 голосов). Кроме него, на пост спикера претендовали депутат от «Яблока» Владимир Петров (набрал 5 голосов) и депутат от ЛДПР Максим Крутицкий (2 голоса).





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