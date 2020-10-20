Роспотребнадзор: Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки, пишет «РИА Новости».

Она отметила, что, несмотря на каникулы у школьников и удаленную работу у части взрослого населения, рост заболеваемости пока продолжается. Это может быть связано с тем, что ограничительные меры не сразу дают эффект.





«Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель», — добавила она.





Она считает, что при благоприятном стечении обстоятельств суточный показатель по России на пике не превысит отметку в 20 тысяч человек.





«Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19», — сказала она.





Процесс стабилизации эпидемиологической обстановки, по словам Пшеничной, ожидается в первой декаде декабря, но все будет зависеть от сознательности граждан.





Отметим, за последние сутки в России выявили рекордный показатель по заболеваемости коронавирусом – 15 982 случая.





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