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20 октября,
2020
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Роспотребнадзор: Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки, пишет «РИА Новости».

Роспотребнадзор: Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19

Она отметила, что, несмотря на каникулы у школьников и удаленную работу у части взрослого населения, рост заболеваемости пока продолжается. Это может быть связано с тем, что ограничительные меры не сразу дают эффект.


«Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель», — добавила она.


Она считает, что при благоприятном стечении обстоятельств суточный показатель по России на пике не превысит отметку в 20 тысяч человек.


«Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19», — сказала она.


Процесс стабилизации эпидемиологической обстановки, по словам Пшеничной, ожидается в первой декаде декабря, но все будет зависеть от сознательности граждан.


Отметим, за последние сутки в России выявили рекордный показатель по заболеваемости коронавирусом – 15 982 случая.


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