200 млрд рублей регионам: о чем говорил Путин в четвертом обращении за месяц
Владимир Путин четвертую неделю подряд выступает в прямом эфире. Сегодняшнее выступление президента состоялось перед совещанием с членами правительства.
В сегодняшнем обращении президент страны предложил оказать финансовую помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии. Деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат, до 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Главное требование получении помощи — это сохранение 90 процентов работников на 1 апреля.
200 млрд рублей Владимир Путин собирается выделить региональным бюджетам. Эти день могут пойти на зарплаты бюджетникам, выплаты и льготные пособия. 23 млрд рублей президент выделил авиаотрасли. Деньги должны пойти на лизинг авиатехники, пополнение оборотных средств, зарплаты, оплату стоянки воздушных судов.
Также предприятия смогут получить дополнительный льготный кредит на пополнение оборотных средств. Ставка субсидируется государством, и итоговая стоимость кредита будет на 6% ниже рыночной стоимости кредита. Половина кредита будет обеспечена гарантиями Минфина. В целом, все кредиты на зарплаты будут обеспечены гарантиями ВЭБ не менее, чем на 75%.
Владимир Путин до этого в течение месяца трижды выступал с обращением. В первый раз он перенес срок голосования по поправкам в Конституцию и объявил выходную неделю, а затем продлил нерабочие дни до конца месяца. Неделю назад в своем выступлении перед совещанием с губернаторами Владимир Путин отметил, что пик заболеваемости коронавирусом придется на ближайшие две недели. Президент подчеркнул, что Россия победит коронавирус так же, как победила печенегов и половцев.
На сегодняшний день в 24 490 человек заболели коронавирусом. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1986 человек. Скончались от болезни 198 человек.
На утро 15 апреля в регионе было зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19. Четыре человека выздоровели. С начала недели диагноз «коронавирус» подтвердился у 11 человек. По словам замгубернатора Ивана Деева, семеро из них общались с одним заболевшим человеком. Вице-губернатор не исключил, что в ближайшие дни диагноз подтвердится у еще нескольких человек.
Режим полной самоизоляции продлен в Томской области до 30 апреля.
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