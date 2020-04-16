200 млрд рублей регионам: о чем говорил Путин в четвертом обращении за месяц

В сегодняшнем обращении президент страны предложил оказать финансовую помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии. Деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат, до 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Главное требование получении помощи — это сохранение 90 процентов работников на 1 апреля.





200 млрд рублей Владимир Путин собирается выделить региональным бюджетам. Эти день могут пойти на зарплаты бюджетникам, выплаты и льготные пособия. 23 млрд рублей президент выделил авиаотрасли. Деньги должны пойти на лизинг авиатехники, пополнение оборотных средств, зарплаты, оплату стоянки воздушных судов.





Также предприятия смогут получить дополнительный льготный кредит на пополнение оборотных средств. Ставка субсидируется государством, и итоговая стоимость кредита будет на 6% ниже рыночной стоимости кредита. Половина кредита будет обеспечена гарантиями Минфина. В целом, все кредиты на зарплаты будут обеспечены гарантиями ВЭБ не менее, чем на 75%.