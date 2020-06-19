Народная новость: «Заставляют голосовать на заводе, а не по месту жительства»

Сотрудник завода «Монолит-Строй» рассказал ТВ2, что руководство заставляет рабочих прикрепляться к участку рядом с предприятием и досрочно участвовать в голосовании о поправках в Конституцию. В случае отказа им грозят «плохими последствиями».

Людей заставляют голосовать здесь, на заводе, а не по месту жительства. В случае отказа обещают плохие последствия, – рассказал ТВ2 сотрудник завода, пожелавший остаться анонимным. – У меня подозрение, что это вообще «левые» комиссии. Они сейчас этот театр разыграют, а потом этими голосами воспользуются на избирательных участках, вот и все. Не знаю, законно это или незаконно, поэтому позвонил в КПРФ и попросил разобраться в ситуации. Может, руководство наоборот хочет хорошо сделать, чтобы мы никуда не ходили. Но я в этом сомневаюсь.

Ранее издание «Тайга.инфо» со ссылкой на движение за права избирателей «Голос» сообщало о принуждении к голосованию жителей Сибири. Больше всего жалоб (19) поступило из Барнаула и Новосибирска (12). Например, рабочих Барнаульского завода резиновых технических изделий» и рыбоперерабатывающего предприятия «ДИАФ» под угрозой уволнения заставляют нести на работу паспорта «для обязательного участия в общероссийском голосовании».

Женщина также посоветовала посмотреть вечерние новости, где будет рассказано о досрочном голосования на «Монолит-Строй». «Смотрите Томские новости» и «Россия-1»,там будут ответы на все вопросы. Тема та же», - сказала сотрудник приемной завода.

Журналист ТВ2 попытался связаться с руководством «Монолит-Строй». На первый звонок в приемной предприятия ответили, что директор проводит рабочее совещание и предложили перезвонить. Однако позже сотрудник приемной ответила, что директор завода все еще находится на совещании, а ее рабочий день окончен.

25 июня в России начнется голосование о поправках в Конституцию. Оно продлится неделю. Длительность процедуры объясняют опасением за здоровье тех, кто пойдет голосовать в условиях пандемии.





Избирательные участки обещают оснастить обеззараживающими ковриками на входе и антисептическими средствами для дезинфекции рук. Каждому избирателю, пришедшему на участок, будут измерять температуру бесконтактным термометром, выдадут индивидуальный пакет с маской, перчатками и одноразовой ручкой. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию, сообщает пресс-служба обладминистрации.





Всех членов избирательных комиссий обещают также обеспечить средствами индивидуальной защиты, включая маски, защитные экраны, перчатки и медицинские халаты. Процедуру голосования избирком планирует организовать бесконтактным способом. Участник голосования должен предъявить паспорт члену избирательной комиссии на расстоянии в развернутом виде, не передавая в руки. Центризбирком также разрешил голосование на дому.





Напомним, что Конституционная реформа, о начале которой Владимир Путин объявил в январе в ежегодном послании парламенту, должна завершиться по итогам общероссийского голосования, назначенного на 1 июля. Россиянам будет предложено выразить свое мнение по списку из 206 поправок. Главная поправка позволит Владимиру Путину обнулить свои предыдущие четыре президентских срока в 2024 году и снова баллотироваться на пост главы государства. Таким образом он сможет остаться у власти до 2036 года. В законе об изменении Конституции, который уже принят парламентом, подписан президентом и одобрен Конституционным судом, сказано, что поправки вступят в законную силу лишь при условии их одобрения большинством участников общероссийского голосования.





С призывом не участвовать во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию выступила партия «Яблоко». В «Яблоке» заявили, что считают голосование «незаконным мероприятием», которое разрушает основы конституционного строя в России и ее правовую систему в целом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь призвал своих сторонников голосовать против внесения изменений в Конституцию. По словам Зюганова, новый вариант Основного закона «усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство». Алексей Навальный заявил, что не признает «голосование в шатрах» по поправкам в Конституцию России. «В выборах участвуем, в невыборах и подделке не участвуем», — написал Навальный в своем телеграм-канале. Почти двести депутатов со всей России подписали открытое письмо против внесения поправок в Конституцию.





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