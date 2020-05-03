«Коммерсант»: власти с 1 июня могут вернуть пени за неуплату ЖКХ

Власти могут вернуть пени за неуплату ЖКХ уже с 1 июня, пишет «Коммерсант» . Ранее мораторий объявляли до конца года, но по данным энергетиков новые льготы по оплате ЖКУ резко нарастили бы неплатежи в отрасли. Долги за оплату услуг ЖКХ в наиболее критичном варианте составляют триллион рублей.

В апреле правительство приостановило начисление пеней и штрафов, а также отключение ресурсов за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг. По данным СРО «Национальный жилищный конгресс», максимальный сбор за жилищные услуги в апреле составил до 30 % от всех начислений. Энергокомпании предупреждали, что подобные послабления по оплате ЖКУ «отбросят отрасль в 1990-е годы». По ожиданиям Совета производителей энергии (СПЭ), платежи за тепло- и электроэнергию во втором квартале снизятся до 20 % от начислений, а в целом за 2020 год собираемость может снизиться до 50 %. При этом минимальный объем дополнительной дебиторской задолженности, по ожиданиям СПЭ, мог превысить 1 трлн руб.





По состоянию на 21 апреля сокращение оплаты за электроэнергию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 13 %. В том числе на 10 % упал уровень оплаты со стороны населения, на 36 % — со стороны управляющих компаний.





В Томской области также сократились платежи за ЖКУ. Так, например, в апреле за электроэнергию жители области стали платить меньше на 7-10 %, юридические лица — на 10-15 %. Задолженность населения и предприятий Томска за услуги теплоснабжения с начала года достигла 2,07 миллиарда рублей. При этом после окончания моратория компании смогут начислить пени на всю накопленную задолженность.





В итоге льготный период, в течение которого население и управляющие компании освобождены от штрафов за просрочку оплаты ЖКУ, будет серьезно сокращен, говорят собеседники «Ъ», знакомые с решением правительства. По данным «Ъ», наиболее вероятно, что он завершится 1 июня, точная дата будет определена с учетом сроков снятия карантина.





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