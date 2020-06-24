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24 июня,
2020
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Плюс 63 заболевших: данные о коронавирусе в Томской области на 24 июня

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

63 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. В целом в регионе коронавирус обнаружили у 1909 человек. 849 уже вылечились, за сутки ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 39 пациентов.

У 30 человек болезнь протекает бессимптомно, у 21 – признаки ОРВИ, у 12 – пневмония.

Томская область по состоянию на 22 июня остается на 7 месте в рейтинге регионов СФО по количеству выявленных случаев на 100 тысяч человек. Здесь индекс составляет 165,5 случаев на 100 тысяч жителей региона. С 15 июня он возрос — на 43,7 пункта. Коэффициент распространения инфекции упал до 0, 81. В регионе 59,5% свободного коечного фонда.


Режим самоизоляции в Томской области продлен до 10 июля.


В целом, в России коронавирусом заболели больше 606 тысяч человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 368 822 человек.


За весь период в России от коронавируса скончались 8 513 человек. 


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