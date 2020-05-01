Новые штрафы, бесплатное питание и отмена банковских комиссий: что изменится с 1 мая 2020 года

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Ряд законов вступают в силу с 1 мая. Например, начнут действовать постановления о нескольких новых штрафах: например, за нарушение правил воинского учета или за незаконную перепланировку для организаций. Подробнее обо всех законодательных новвоведениях в материале ТВ2.

Пенсии вырастут

С 1 мая 2020 года вступает в силу новый закон, увеличивающий военные и страховые пенсии. В первом случае увеличение коснется ветеранов Великой Отечественной войны, которые входили в состав действующей армии. Во втором – пенсионеров, чья страховая пенсия не дотягивает до прожиточного минимума.

Бесплатное питание для школьников

С нового учебного года младшеклассники по всей России смогут получать бесплатное питание в школе. Распоряжение, подписанное Владимиром Путиным, вступает в силу с 1 мая 2020 года.



Согласно закону, закрепляется понятие о здоровом питании, а также об основных его принципах. Кроме того, конкретизируются особенности качественного и безопасного питания младшеклассников. Документ позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, которые обучаются в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.



Кстати, о рационе детей можно будет узнать на сайте конкретного общеобразовательного учреждения. Школы обяжут ежедневно публиковать меню.

Новые штрафы

С 1 мая гражданам, которые потеряли или уничтожили свой военный билет, не пришли на медкомиссию или не явились по повестке, будут грозить штрафы до 3000 рублей. Увеличение штрафов коснётся и должностных лиц.

Санкции для тех граждан, которые не исполняют обязанности по воинскому учёту и уклоняются от медицинского обследования, составят от 500 рублей до 3000 рублей. За умышленную порчу или утерю документов воинского учёта нарушитель также заплатит аналогичную сумму.

Увеличивается штраф за непредставление в военный комиссариат списков тех, кто подлежит первоначальной постановке на воинский учёт, а также за неоповещение граждан о вызове их по повестке – от 1000 до 3000 рублей. Срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения увеличен с двух до трех лет.

С 1 мая начнут применять санкции за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений, в том числе подвалов и подсобок. Размер штрафа для должностных лиц составит от 4000 до 5000 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей. Величина взыскания для граждан останется неизменной — от 2000 до 2500 тысячи рублей.

Рюмочные закроют

С 1 мая запрещается продажа алкоголя в барах и заведениях с площадью зала обслуживания меньше 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, закон дает право властям регионов устанавливать более жесткие правила к соответствующим помещениям в жилых домах.



Новые правила вводятся для обеспечения потребительской безопасности россиян и помогут в соблюдении законов об ограничении продажи алкоголя ночью, подчеркивают его авторы.

Банковские переводы без комиссии

Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен. Перевод суммы до 100 тысяч рублей можно будет сделать бесплатно, а в случае превышения данного лимита комиссия составит 0,5% от суммы (но не больше 1500 рублей).

Следить за ситуацией с тарифами ЦБ планирует вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Всего в СБП более 50 участников, в том числе ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк. Недавно к проекту присоединился и Сбербанк.

Субсидии для бизнеса

С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) запустит специальный сервис, с помощью которого компании смогут подать заявку на получение субсидий для выплаты зарплат работникам. Сотрудники компаний смогут получить сумму в 1 МРОТ – чуть более 12 тысяч рублей.



Под программу поддержки попадают предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Выплаты при этом не будут облагаться налогами.

Пошлина на нефть снизится