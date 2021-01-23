На улице вышла Сибирь: акции в поддержку Навального начались в России. Онлайн
В России начались акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Первыми на улицу вышли на Дальнем Востоке. Так, на главную площадь Хабаровска вышли около тысячи человек. ОМОН оцепил улицу, люди начали водить хоровод, сообщает штаб Навального в Хабаровске.
Протестный хоровод — это красиво pic.twitter.com/6Vy79H7dKf— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021
Взгляните в эти одухотворённые лица, забирающие людей в автозак. В глазах их глубина и печаль pic.twitter.com/PzMl1OIcpf— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021
Долой царя! (вместе с его дворцом) pic.twitter.com/bgBcWOd3gD— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021
В Магадане акция приходит в минус 25. В местном гайд-парке собрались около 120-150 человек, сообщает журналист портала «Весьма».
«Все спокойно, полиции мало. У выступающих микрофон со встроенным динамиком небольшим. Много людей среднего возраста и 45+. Студентов тоже достаточно», — сообщает он.
Во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов собралось около 800 человек. Люди скандируют: «Перемен!» и «Свободу!»
Силовики пока не предпринимают никаких действий.
Спустя час после начала акции во Владивостоке начались задержания. Всего задержаны около 12 человек. По сообщениям корреспондента «Новой» Валерии Федоренко, один из задержанных лежал в микроавтобусе силовиков на полу. Его пытались распихивать, но он не реагировал.
В то же время со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт.
Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»
В Южно-Сахалинске акция проходит в центре. В разгар акции в сквере находилось около 400 человек. Около 40 минут акция проходила без активных действий, после собравшиеся начали выкрикивать лозунги «Навальному свободу!», «Мы здесь власть!», «Вор должен сидеть в тюрьме«, «Россия должна быть свободной!» и другие.
Когда колонна пошла шествием, полиция начала задерживать участников. По информации Сахалин.Инфо, задержанных собрали в два автозака, точное их число неизвестно. Среди них оказался как минимум один журналист.
Жители Читы тоже вышли на улицу. Около 50 человек в центре города, сообщил Тайге. инфо корреспондент «Читы.ру». Там собрались две группы протестующих - человек по 100-150, передает Тайге.инфо корреспондент "Читы.ру": "Одна вокруг петиции [против ограничения прав и свобод], вторая образовалась, когда полицейские хотели забрать парня, но люди его заблокировали".
В Иркутске на акцию собралось больше двух тысяч человек. Слова те же — «Свободу Навальному!», «Мы здесь власть!», «Путин — вор«.
Протестующие дошли до областной администрации. Скандируют: "Мы придем еще!" и "Путина в отставку!" У здания начался митинг.
Во всех городах местные власти данную акцию не согласовали. Томские власти назвали мероприятие провокацией. Полиция предупредила о возможном наказании за участие в несанкционированном мероприятии.
17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Самолет политика должен был приземлиться во Внуково, однако «по техническим причинам» судно направили в Шереметьево. Там Навального задержали после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск.
В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки. Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток.
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