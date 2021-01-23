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23 января,
2021
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На улице вышла Сибирь: акции в поддержку Навального начались в России. Онлайн

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В России начались акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Первыми на улицу вышли на Дальнем Востоке. Так, на  главную площадь Хабаровска вышли около тысячи человек. ОМОН оцепил улицу,  люди начали водить хоровод, сообщает штаб Навального в Хабаровске. 

В Магадане акция приходит в минус 25. В местном гайд-парке собрались около 120-150 человек, сообщает журналист портала «Весьма»


«Все спокойно, полиции мало. У выступающих микрофон со встроенным динамиком небольшим. Много людей среднего возраста и 45+. Студентов тоже достаточно», — сообщает он.

На улице вышла Сибирь: акции в поддержку Навального начались в России. Онлайн
На улице вышла Сибирь: акции в поддержку Навального начались в России. Онлайн
На улице вышла Сибирь: акции в поддержку Навального начались в России. Онлайн

Во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов собралось около 800 человек. Люди скандируют: «Перемен!» и «Свободу!»


Силовики пока не предпринимают никаких действий.

Спустя час после начала акции во Владивостоке начались задержания. Всего задержаны около 12 человек. По сообщениям корреспондента «Новой» Валерии Федоренко, один из задержанных лежал в микроавтобусе силовиков на полу. Его пытались распихивать, но он не реагировал.


В то же время со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт.


Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

На улице вышла Сибирь: акции в поддержку Навального начались в России. Онлайн
На улице вышла Сибирь: акции в поддержку Навального начались в России. Онлайн

В Южно-Сахалинске акция проходит в центре. В разгар акции в сквере находилось около 400 человек. Около 40 минут акция проходила без активных действий, после собравшиеся начали выкрикивать лозунги «Навальному свободу!», «Мы здесь власть!», «Вор должен сидеть в тюрьме«, «Россия должна быть свободной!» и другие.


Когда колонна пошла шествием, полиция начала задерживать участников. По информации Сахалин.Инфо, задержанных собрали в два автозака, точное их число неизвестно. Среди них оказался как минимум один журналист.

На улице вышла Сибирь: акции в поддержку Навального начались в России. Онлайн
На улице вышла Сибирь: акции в поддержку Навального начались в России. Онлайн
На улице вышла Сибирь: акции в поддержку Навального начались в России. Онлайн

Жители Читы тоже вышли на улицу. Около 50 человек в центре города, сообщил Тайге. инфо корреспондент «Читы.ру». Там собрались две группы протестующих - человек по 100-150, передает Тайге.инфо корреспондент "Читы.ру": "Одна вокруг петиции [против ограничения прав и свобод], вторая образовалась, когда полицейские хотели забрать парня, но люди его заблокировали".

В Иркутске на акцию собралось больше двух тысяч человек. Слова те же — «Свободу Навальному!», «Мы здесь власть!», «Путин — вор«.

Протестующие дошли до областной администрации. Скандируют: "Мы придем еще!" и "Путина в отставку!" У здания начался митинг.

Во всех городах местные власти данную акцию не согласовали. Томские власти назвали мероприятие провокацией. Полиция предупредила о возможном наказании за участие в несанкционированном мероприятии.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Самолет политика должен был приземлиться во Внуково, однако «по техническим причинам» судно направили в Шереметьево. Там Навального задержали после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск.


В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.​ Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток.


Задержали на митинге. Что делать?

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