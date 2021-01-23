На улице вышла Сибирь: акции в поддержку Навального начались в России. Онлайн

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В России начались акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Первыми на улицу вышли на Дальнем Востоке. Так, на главную площадь Хабаровска вышли около тысячи человек. ОМОН оцепил улицу, люди начали водить хоровод, сообщает штаб Навального в Хабаровске.

Протестный хоровод — это красиво pic.twitter.com/6Vy79H7dKf — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Взгляните в эти одухотворённые лица, забирающие людей в автозак. В глазах их глубина и печаль pic.twitter.com/PzMl1OIcpf — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Долой царя! (вместе с его дворцом) pic.twitter.com/bgBcWOd3gD — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

В Магадане акция приходит в минус 25. В местном гайд-парке собрались около 120-150 человек, сообщает журналист портала «Весьма».

«Все спокойно, полиции мало. У выступающих микрофон со встроенным динамиком небольшим. Много людей среднего возраста и 45+. Студентов тоже достаточно», — сообщает он.

Во Владивостоке на площади Борцов за власть Советов собралось около 800 человек. Люди скандируют: «Перемен!» и «Свободу!»

Силовики пока не предпринимают никаких действий.

Спустя час после начала акции во Владивостоке начались задержания. Всего задержаны около 12 человек. По сообщениям корреспондента «Новой» Валерии Федоренко, один из задержанных лежал в микроавтобусе силовиков на полу. Его пытались распихивать, но он не реагировал.

В то же время со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт.

Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета»

В Южно-Сахалинске акция проходит в центре. В разгар акции в сквере находилось около 400 человек. Около 40 минут акция проходила без активных действий, после собравшиеся начали выкрикивать лозунги «Навальному свободу!», «Мы здесь власть!», «Вор должен сидеть в тюрьме«, «Россия должна быть свободной!» и другие.

Когда колонна пошла шествием, полиция начала задерживать участников. По информации Сахалин.Инфо, задержанных собрали в два автозака, точное их число неизвестно. Среди них оказался как минимум один журналист.

Жители Читы тоже вышли на улицу. Около 50 человек в центре города, сообщил Тайге. инфо корреспондент «Читы.ру». Там собрались две группы протестующих - человек по 100-150, передает Тайге.инфо корреспондент "Читы.ру": "Одна вокруг петиции [против ограничения прав и свобод], вторая образовалась, когда полицейские хотели забрать парня, но люди его заблокировали".

В Иркутске на акцию собралось больше двух тысяч человек. Слова те же — «Свободу Навальному!», «Мы здесь власть!», «Путин — вор«.



Протестующие дошли до областной администрации. Скандируют: "Мы придем еще!" и "Путина в отставку!" У здания начался митинг.