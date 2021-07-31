Звуковая реклама, спорт и выплаты на детей: что изменится с 1 августа

Завтра первый день августа. А значит, начнут вступать в силу новые законы и указы. Что изменится для россиян (и не только) в новом месяце? Кратко рассказываем о главном.

Автор: Валерий Доронин

Налоговый вычет за занятия спортом

С 1 августа россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия. Получить налоговый вычет можно будет и на себя, и на своих детей. Но максимальная сумма, которую получится вернуть в год, — 15,6 тысяч рублей (то есть 13% от 120 тысяч рублей), и это в совокупности с другими социальными вычетами. Для получения денег налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг — это копия договора и кассовый чек. Возврат начнется с доходов, полученных в 2022 году.

Изменения в законах об охоте и о животном мире

Во-первых, с 1 августа прописан порядок установления ограничений охоты. Теперь главы регионов будут сами определять виды и сроки разрешенной охоты, допустимые виды оружия и иные ограничения, но только после их согласования с Минприроды России. Во-вторых, с 1 августа вводится положение о государственном кадастре животных. Запрет на охоту можно будет ввести, только если мониторинг охотничьих ресурсов подтвердит, что численность вида в течение не менее трех лет непрерывно снижалась и сократилась на 50%.

Выплаты на школьников

Со 2 августа начнется единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей для школьников. Она распространяется на детей школьного возраста с шести до восемнадцати лет, а также на детей, которые уже совершеннолетние, но продолжают учиться в школе из-за ограничений по здоровью. Важно, что ребенку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а восемнадцать — не раньше 3 июля этого года. Заявления на выплаты будут приниматься до 1 ноября. Предзаполненные заявления можно найти на портале госуслуг и оформить там. Или можно лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России, тогда при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС родителя и ребенка.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

В августе будет произведен ежегодный автоматический перерасчет страховых пенсий по старости и инвалидности пенсионерам, работавшим в 2020 году. Размер увеличения пенсии зависит от количества накопленных за год индивидуальных пенсионных коэффициентов. Максимальное число, которое можно накопить за год, — три коэффициента. Стоимость одного коэффициента в 2021 году для неработающих сейчас пенсионеров равна 98,86 рубля. То есть прибавка не может составлять более 296,58 рублей. Для работающих — 71,41 рубля. Соответственно, максимальное увеличение — 214,23 рубля.

Изменения в налоговых выплатах

Со 2 августа физлица, которые не являются налоговыми резидентами России, больше не будут платить подоходный налог на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг и субъектов Российской Федерации.

Возобновление авиасообщения с некоторыми странами

С 9 августа Россия возобновит авиасообщение с Молдавией, Доминиканой и Бахрейном. Также до трех рейсов увеличится количество регулярных полетов в Сирию по маршруту Москва – Дамаск. С той же даты будет увеличено количество авиарейсов в Египет по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю по каждому направлению.

ОСАГО без техосмотра

С 22 августа автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении техосмотра на автомобиль. Однако с 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты будут штрафовать на две тысячи рублей. Такие изменения внесены в КоАП. Проверять наличие карты планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.

Выдача временного удостоверения личности лицам без гражданства

С 24 августа лицам без гражданства, находящимся на территории России, будут выдавать временные удостоверения личности на десять лет. Если обладатель документа получит гражданство другой страны или вид на жительство, удостоверение будет аннулировано, а человек — должен будет покинуть Россию в течение 15 дней. Также удостоверение может быть аннулировано, если при его оформлении были представлены ложные документы или неверные сведения.

Ограничение звуковой рекламы

С 25 августа запрещается распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования на стенах и крышах жилых зданий. Это сделано для того, чтобы уберечь граждан от назойливой громкой рекламы.

Упрощение правил предоставления виз иностранцам