«Звонок из банка»: в полиции рассказали, как защититься от мошенников

В УМВД Томской области поступают заявление от томичей о краже денег с банковских карт. Полицейские рассказали, как не стать жертвой мошенников.

При поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках получения сведений о реквизитах карты и другой информации необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка либо позвонить в организацию по официальному номеру контакт-центра (номер телефона службы поддержки клиента указан на оборотной стороне банковской карты).





При совершении покупок и продаж в сети Интернет необходимо избегать необдуманных финансовых операций, а также тщательно проверять электронные адреса. Зачастую предлагаемые мошенниками ссылки на оплату отличаются всего несколькими символами.







При звонке клиенту сотрудники банка никогда не просят сообщить ему реквизиты и совершить какие-либо операции с картой или счетом.





Сотрудники учреждений кредитно-финансовой сферы и платежных систем никогда не звонят и не присылают писем гражданам с просьбой предоставить свои данные.









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