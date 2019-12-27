«Звонок для учителя»: в ряде школ Чаинского района нарушались права детей

Прокуратура Чаинского района проверила, как соблюдается закон об образовании в ряде областных школ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в правилах внутреннего распорядка обучающихся ряда школ содержалось положение о том, что звонок об окончании урока дается для учителя и что учащийся вправе покинуть класс только когда учитель объявит об окончании занятий.





Данная правовая норма противоречила требованиям законодательства об образовании и нарушала право детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут (для первых классов – 40 минут), а продолжительность перемен межу уроками должна составлять не менее десяти минут.







Кроме того, в правилах некоторых школ говорилось, что во время перемены дежурный обязан был находиться в классе, а остальные школьники — выходить из класса. Это нарушало право обучающихся на использование времени отдыха по своему усмотрению и ограничивало их право на свободное передвижение.





В трех случаях руководство школы неправомерно ввели не предусмотренное законом об образовании понятие рецидива дисциплинарных проступков. Когда за повторное нарушение предусматривалось более строгое наказание.







«В двух правовых актах среди нарушений, влекущих за собой наложение взыскания, необоснованно были перечислены деяния, ответственность за которые уже предусмотрена административным и уголовным законодательством, в том числе такие как побои, вымогательство и уничтожение имущества», — отмечается в сообщении прокуратуры.







Кроме того, правила внутреннего распорядка МАОУ «Подгорнская СОШ» не содержали запрета на применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, установленного законом об образовании.

Также, в восьми школах на школьников возлагали дополнительные обязанности и излишне детально регламентировали их действия в случаях необходимости выйти из класса во время занятий и опоздания на урок.





По результатам проверки прокурор района Александр Ульянов опротестовал правила внутреннего распорядка девяти образовательных организаций.





В итоге школьные правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством.