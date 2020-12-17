Звонить внутри сети МегаФон теперь можно при отрицательном балансе

МегаФон запустил обновление основной линейки #БезПереплат – теперь на всех ее тарифах внутрисетевые вызовы не расходуют пакет минут и доступны при отрицательном балансе. По статистике, более половины всех звонков абоненты сейчас совершают внутри сети. Новые условия позволят им сэкономить.
Для всех новых абонентов безлимит внутри сети начнет действовать автоматически, не нужно подключать опцию отдельно.
— Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора, — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. — Новые условия позволят людям не переплачивать, с большей точностью рассчитывать необходимое количество минут и подбирать удобный тарифный план. Внутресетевые звонки, доступные при отрицательном балансе — это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи.
Тарифы линейки #БезПереплат позволяют абонентам безлимитно и бесплатно общаться в популярных мессенджерах WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, оставаясь на связи, даже если денег на счете недостаточно.
Кроме того, абонентам тарифов этой линейки доступна бесплатная опция «Копилка» — возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч террабайт интернета.
Все тарифы #БезПереплат предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.
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