Звонить внутри сети МегаФон теперь можно при отрицательном балансе

Для всех новых абонентов безлимит внутри сети начнет действовать автоматически, не нужно подключать опцию отдельно.

МегаФон запустил обновление основной линейки #БезПереплат – теперь на всех ее тарифах внутрисетевые вызовы не расходуют пакет минут и доступны при отрицательном балансе. По статистике, более половины всех звонков абоненты сейчас совершают внутри сети. Новые условия позволят им сэкономить.

— Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора, — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. — Новые условия позволят людям не переплачивать, с большей точностью рассчитывать необходимое количество минут и подбирать удобный тарифный план. Внутресетевые звонки, доступные при отрицательном балансе — это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи.

Тарифы линейки #БезПереплат позволяют абонентам безлимитно и бесплатно общаться в популярных мессенджерах WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, оставаясь на связи, даже если денег на счете недостаточно.







Кроме того, абонентам тарифов этой линейки доступна бесплатная опция «Копилка» — возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч террабайт интернета.





Все тарифы #БезПереплат предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.









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