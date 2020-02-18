Звезды «Гуляй Васи», «Нюхача» и «Левиафана» снимутся в томских короткометражках

Всероссийский конкурс кинематографистов, нацеленный на развитие кино в Сибири, стартует с 18 февраля. Об этом сообщил один из продюсеров проекта CAST Артем Сагеев на пресс-конференции.

Кинопроект CAST запущен в Томске в 2015 году. На конкурсной основе отбираются лучшие молодые актеры и сценаристы, которым предоставляется возможность работать в команде с известными российскими актерами. Рамки конкурса расширены до всей России, дабы не ограничивать желающих из других регионов, но творческие встречи и кинопроизводство проходят непосредственно в Томске.





Особенностью этого года стало появление направления «кинорежиссер». Организаторами выбран формат «Снять за 60 часов». По словам Артема Сагеева, способность в короткие сроки мобилизовать все свои ресурсы и направить их на съемку фильма как нельзя лучше показывает талант режиссера. А помогать конкурсантам, делясь своим опытом на творческих встречах, будут приглашенные эксперты, в числе которых Юрий Быков, Александр Хант, Евгений Баженов и другие.





Кроме того, организаторы конкурса не упустили возможность позвать в качестве эксперта Жерара Депардье. Они записали видеообращение к французскому актеру, узнав, как тепло он отозвался о Томске в «Вечернем Урганте».