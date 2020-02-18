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18 февраля,
2020
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Звезды «Гуляй Васи», «Нюхача» и «Левиафана» снимутся в томских короткометражках

Полина Капантина
Полина Капантина
3 часа назад

Всероссийский конкурс кинематографистов, нацеленный на развитие кино в Сибири, стартует с 18 февраля. Об этом сообщил один из продюсеров проекта CAST Артем Сагеев на пресс-конференции.

Звезды «Гуляй Васи», «Нюхача» и «Левиафана» снимутся в томских короткометражках
Фото: Полина Капантина

Кинопроект CAST запущен в Томске в 2015 году. На конкурсной основе отбираются лучшие молодые актеры и сценаристы, которым предоставляется возможность работать в команде с известными российскими актерами. Рамки конкурса расширены до всей России, дабы не ограничивать желающих из других регионов, но творческие встречи и кинопроизводство проходят непосредственно в Томске.


Особенностью этого года стало появление направления «кинорежиссер». Организаторами выбран формат «Снять за 60 часов». По словам Артема Сагеева, способность в короткие сроки мобилизовать все свои ресурсы и направить их на съемку фильма как нельзя лучше показывает талант режиссера. А помогать конкурсантам, делясь своим опытом на творческих встречах, будут приглашенные эксперты, в числе которых Юрий Быков, Александр Хант, Евгений Баженов и другие.


Кроме того, организаторы конкурса не упустили возможность позвать в качестве эксперта Жерара Депардье. Они записали видеообращение к французскому актеру, узнав, как тепло он отозвался о Томске в «Вечернем Урганте».

Звезды «Гуляй Васи», «Нюхача» и «Левиафана» снимутся в томских короткометражках
Фото: Полина Капантина

В результате конкурса в направлении «киносценарист» будут отобраны три лучших сценария на тему «Влияние социальных сетей на отношения между людьми». Эти сценарии попадут в руки победителей в направлении «кинорежиссер», которые снимут три короткометражных фильма с участием известных актеров – Кирилла Кяро, Любови Аксеновой и Сергея Походаева, а также с победителями в направлении «киноактер».


Организаторы конкурса объяснили, что акцент в актерском конкурсе будет сделан на типажи, необходимые для сценариев-победителей. Таким образом, все три конкурсных направления взаимосвязаны, а все участники объединены идеей создания трех короткометражных фильмов. Этот, как выразился Артем Сагеев, «полуконкурс, полупроект» позволяет перепрыгнуть гонку в специализированных вузах столицы и напрямую попасть в мир большого продакшна, о чем свидетельствуют результаты прошлых лет.


Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

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