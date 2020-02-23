«Звездная» терраса, электрический подъемник и детские аттракционы: мэрия опубликовала проекты благоустройства

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16 общественных пространств благоустроят в Томске в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мэрия опубликовала дизайн-проекты будущего благоустройства, которые были доработаны с учетом пожеланий томичей и архитектурного профессионального сообщества.

Скорректированные дизайн-проекты доступны по ссылке . В марте в Томске пройдут две встречи с общественностью, на которой томичи также смогут высказать свои пожелания. Свои замечания и предложения горожане уже сейчас могут направлять на электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru .

Так проект благоустройства аллеи по Фрунзе 116-126 предусматривает установку скамеек, урн, укладку новой плитки.

В Березовой роще на Карла Ильмера хотят установить детскую площадку с различными аттракционами. На дизайн-проектах видно, что также предполагается проложить дорожки из лиственничной доски. Прежде такие использовали в рамках благоустройство Театрального сквера. Полученный результат власти признали одним из лучших.

На Обручева, 16 установят пандус. На улице Сибирской, возле дома 64 — спортивную площадку, где поставят теннисный стол, турник, гимнастическую скамью и другие тренажеры. На улице И. Черных (на участке от улицы Лазарева до улицы Беринга) хотят оборудовать спортивную и детскую площадку, организовать прогулочную зону с аллеей. В Парке Победы обновят бордюрный камень, положат плитку, заменят гранитную облицовку стелы, постелят газон, установят садово-парковые диваны.

На улице Трифонова хотят благоустроить пешеходную зону. Авторы проекта предлагают на лестничном марше между остановкой «Главпочтамт» и торговым центром «Почтальон» установить электрический подъемник. Фасады остановки «Главпочтамт» и торгового центра «Почтальон», выходящие на территорию для проектирования, привести к единому эстетическому виду, а вдоль ул. Трифонова организовать парковочные места для машин.

Улицу Усова ждет вторая очередь благоустройства. Вести работы там продолжит «Живая лаборатория». Специалисты «Живой лаборатории» хотят снести 160 тополей, посадив взамен 131 дерево, 2866 кустарников и постелить 1500 кв.м. газона. Также предполагается установка разнообразных малых архитектурных форм.

Проект благоустройства территория около Дворца творчества детей и молодежи включает в себя очень много вещей. Это и обустройство велопарковки, и новый пандус, и установка подпорной стенки с живой изгородью. Перед ДТДиМ появится «звездная» терраса из тротуарной плитки с мраморными табличками и встроенными светильниками.

Территорию предполагается условно разделить на несколько зон. Так появится зрелищная зона для проведения различных мероприятий, зона отдыха, где поставят качели с навесом, детская площадка (там установят карусель, игровой комплекс, песочницу и качели) и спортивная зона, которая будет включать в себя площадку ГТО, оборудование для занятий воркаутом, уличные тренажеры.

На улице Суворова предлагают обновить тротуар, постелить газон и перенести остановочный павильон в сторону, чтобы он не загораживал памятник Суворова. Так же там хотят расширить центральную аллею в районе памятника, организовать вокруг него цветочную клумбу, а в местах пересечения пешеходных дорожек, около техникума разместить площадки для отдыха.

Проект благоустройства сквера Кутузова предусматривает организацию главного входа, создание центральной аллеи и площади для размещения бюста полководца Кутузова. Также предполагается размещение детской площадки, площадки для размещения часовни и смотровой площадки. По бровке склона предусматривается размещение прогулочной и велосипедной дорожки.

Современную площадку для детей до 12 лет планируется обустроить в сквере на «Авангарде». На площадке установят качели, батут, карусель. Центральное место на площадке будет занимать аттракцион «Самолет», представляющий из себя лабиринт из горок и лестниц. Также там в 2020 году планируется установить новые лавочки и урны, обновить тротуар, посадить деревья и кустарники.

Нижнюю террасу Лагерного сада ждет вторая очередь благоустройства. В этот раз больше внимания уделят спортивным объектам. В планах — установка антивандальных тренажеров, обустройство паркур-парка, скейтпарка, стритбольной площадки, скалодрома. Продолжится благоустройство проспекта Кирова, где обновят бордюрный камень, отремонтируют лестничные спуски, заменят тротуары, и Михайловской рощи, где сделают футбольное поле.

Проект благоустройства сквера имени Пушкина на сайте мэрии пока отсутствует.