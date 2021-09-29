Журналистка Катерина Гордеева снимает программу об актере Андрее Бурковском в Томске

Популярный актер театра и кино Андрей Бурковский, наш земляк станет героем программы "Скажи Гордеевой". В настоящий момент съемки программы проходят в Томске — журналистку Катерину Гордееву и Андрея Бурковского заметили в университетской роще. Локация для съемок, ТГУ, выбрана неслучайно — Андрей закончил юридический факультет этого вуза и несколько лет играл в университетской команде КВН «Максимум».

В 2014 году Андрей окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Московского Художественного театра. Театр он считает своим основным местом работы, но это не мешает ему довольно много сниматься в сериалах и кино. В 2018 году актер сыграл во многом автобиографичной для него драме «Квнщики», обнажившей внутренние проблемы Клуба Веселых и Находчивых. В том же году на экраны вышел драматический сериал «Звоните ДиКаприо», где одно из ключевых мест в сюжете отведено герою Андрея Бурковского. В 2019 году Андрей Бурковский сыграл одну из главных ролей в фильме «Доктор Лиза», рассказывающем об известной благотворительнице Елизавете Глинке. Из последних ярких работ Бурковского можно назвать роль переговорщика в сериале "Медиатор".