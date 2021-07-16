Журналиста Петра Маняхина задержали на Алтае

Журналиста «Проекта» Петра Маняхина задержали в Республике Алтай. На него составляют протокол за съемку с дрона. Об этом пишет Тайга.инфо.

Петра Маняхина задержали за съемку с дрона и на него составляют административный протокол. Он не выходит на связь около двух часов.

В пресс-службе МВД по Республике Алтай затруднились прокомментировать Тайге.инфо ситуацию. «Информация уточняется», — ответили в ведомстве. В ОМВД по Онгудайскому району сообщили, что «не владеют информацией» о задержании Маняхина.

Напомним, что 15 июля, Минюст объявил иностранными агентами восьмерых российских журналистов: главреда «Проекта» Романа Баданина, корреспондентов Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, журналиста «Радио Свобода» (также признанного иноагентом) Елизавету Маетную, главного редактора и заместителя главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина.

16 июля в центре Новосибирска прошли акции солидарности с журналистами, признанными иностранными агентами. Сотрудники СМИ заявили о цензуре и уничтожении профессии в России.