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Главная Новости Журналиста Петра Маняхина задержали на Алтае
Новости

Журналиста Петра Маняхина задержали на Алтае

ТВ2
ТВ2 ТВ2
7 часов назад

Журналиста «Проекта» Петра Маняхина задержали в Республике Алтай. На него составляют протокол за съемку с дрона. Об этом пишет Тайга.инфо.

Автор:  www.facebook.com/petr.manyakhin

Петра Маняхина задержали за съемку с дрона и на него составляют административный протокол. Он не выходит на связь около двух часов.

В пресс-службе МВД по Республике Алтай затруднились прокомментировать Тайге.инфо ситуацию. «Информация уточняется», — ответили в ведомстве. В ОМВД по Онгудайскому району сообщили, что «не владеют информацией» о задержании Маняхина.

Напомним, что 15 июля, Минюст объявил иностранными агентами восьмерых российских журналистов: главреда «Проекта» Романа Баданина, корреспондентов Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, журналиста «Радио Свобода» (также признанного иноагентом) Елизавету Маетную, главного редактора и заместителя главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина. 

16 июля в центре Новосибирска прошли акции солидарности с журналистами, признанными иностранными агентами. Сотрудники СМИ заявили о цензуре и уничтожении профессии в России.

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