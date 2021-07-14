Журналист из Красноярска нарисовал «символ вакцинации» — волка Прививаку

Журналист из Красноярска Антон Шутов придумал «талисмана», привлекающего внимание к вакцинации от коронавируса — волка Прививаку. Его противник — дух Умирака, который выступает против прививок. Свой рисунок журналист опубликовал в своем Фейсбуке.

Волк Прививака сделан по образу талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года волка Забиваки. Он одет в белую футболку с надписью «5G Router», из его туловища торчат четыре шприца, а сам волк замахивается ногой над моделью коронавируса SARS-CoV-2.

«Потолстевший на самоизоляции талисман выпинывает вирус за пределы штрафной. Он невесел, потому что у него температура и кружится голова — побочка вакцинации. Четыре шприца символизируют четыре вакцины, производимые в России, они же образуют крылья — символ борьбы со страхом перед пандемией. Надпись на футболке символизирует самоиронию, которую у россиян не отнять. У Прививаки есть еще друг, противник вакцинации, Умирака. Он не хотел прививаться, считал, что вакцина недостаточно изучена, заболел, пролежал на ИВЛ две недели и умер. На картинке его нет, но он может присутствовать на рекламных материалах в качестве покаявшегося духа», — написал в своем аккаунте Шутов.

Антон Шутов рассказал ТВ2, что идея рисунка ему пришла «как-то сама по себе», так как журналист всерьез озабочен количеством людей, которые принципиально отказываются от вакцинации.

«И я ещё могу понять людей, которые считают, что их облучают волнами 5G (они безнадежны). Но те, кто думает, что вакцина опасна потому что недостаточно изучена — их слишком много. Хочется им подсказать правильное решение», — сказал Антон Шутов. Журналист добавил, что ковидом сам уже переболел и привился пока только первым компонентом вакцины.