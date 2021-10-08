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Журналист Алексей Багаев приглашает томских гулеванов на 50-ю краеведческую прогулку

ТВ2 Виктория Мучник

«Спешу проинформировать любителей краеведческих прогулок о дате и месте нашей встречи, — сообщает Алексей Багаев на своей страничке в Фейсбуке. — Выходим на маршрут 9 октября - суббота. Сбор гулеванов у шлагбаума санатория "Синий Утес" в 13 часов дня. В это время ожидается ясная погода без осадков».  Участникам 50-й, юбилейной городской экспедиции, Алексей рекомендует одеться потеплее, иметь при себе плащи-дождевики и удобную обувь. 

Алексей Багаев в кругу гулеванов

Это уже не первая вылазка томичей под руководством Алексея Багаева на Синий Утес. Участники первой прогулки узнали, что здесь есть археологические памятники и много лет тому назад плескались волны древнего моря. До сих пор на Синем Утесе можно найти отпечатки брахиопод и моллюсков, заключенных в минеральные образования — конкреции. Подробнее о первом походе на Синий Утес, можно узнать здесь.

Алексей Багаев — известный журналист, которого многие томичи знают, как ведущего программы новостей "Час Пик" телекомпании ТВ2 и автора проекта "Экспедиция ТВ2". В настоящий момент "Экспедицию ТВ2" продолжают делать Юлия Корнева и Александр Сакалов (новый фильм "Тым - центр России" смотрите здесь), а Алексей Багаев на канале "Томское время" делает такие проекты, как "Истории из рюкзака" и "История настоящего".

 

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