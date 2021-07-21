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Главная Новости Zoom Market: Томск стал третьим в рейтинге «самых космических городов» России
Новости

Zoom Market: Томск стал третьим в рейтинге «самых космических городов» России

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало на своем сайте результаты социологического опроса жителей российских городов. На этот раз социологи решили узнать, жители каких городов больше всего мечтают полететь в космос в качестве туристов.

Томск оказался на третьем месте рейтинга «самых космических городов». Исследование возглавила Москва, а второе место занял Саратов.

Участникам телефонного опроса задали четыре вопроса: нужно ли «Роскосмосу» развивать космический туризм, нужно ли государству вкладывать средства в него, стоит ли государству давать преференции частным компаниям для развития космического туризма и мечтают ли жители городов в качестве туриста посетить космос?

В десятку городов, где жители больше всего мечтают посетить космос также попали: Новосибирск, Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Красноярск.

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров отметил, что 72% россиян, попавших в выборку, считают, что Роскосмосу нужно развивать космический туризм, при этом лишь 11% респондентов указали, что государству нужно вкладывать денежные средства в развитие космического туризма в России. 

91%  опрошенных согласились, что государству нужно оказывать поддержку частным отечественным компаниям, развивающим космический туризм. При этом  52% жителей страны мечтают посетить космос в качестве туриста, но при этом 98% из них смущает возможная стоимость «тура». 

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