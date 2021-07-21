Zoom Market: Томск стал третьим в рейтинге «самых космических городов» России

Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало на своем сайте результаты социологического опроса жителей российских городов. На этот раз социологи решили узнать, жители каких городов больше всего мечтают полететь в космос в качестве туристов.

Томск оказался на третьем месте рейтинга «самых космических городов». Исследование возглавила Москва, а второе место занял Саратов.

Участникам телефонного опроса задали четыре вопроса: нужно ли «Роскосмосу» развивать космический туризм, нужно ли государству вкладывать средства в него, стоит ли государству давать преференции частным компаниям для развития космического туризма и мечтают ли жители городов в качестве туриста посетить космос?

В десятку городов, где жители больше всего мечтают посетить космос также попали: Новосибирск, Владивосток, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Красноярск.

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров отметил, что 72% россиян, попавших в выборку, считают, что Роскосмосу нужно развивать космический туризм, при этом лишь 11% респондентов указали, что государству нужно вкладывать денежные средства в развитие космического туризма в России.

91% опрошенных согласились, что государству нужно оказывать поддержку частным отечественным компаниям, развивающим космический туризм. При этом 52% жителей страны мечтают посетить космос в качестве туриста, но при этом 98% из них смущает возможная стоимость «тура».