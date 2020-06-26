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26 июня,
2020
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«Зонд-реклама» высадила новые липы вместо уничтоженных на проспекте Ленина

Виктория Мучник
Виктория Мучник
3 часа назад

На месте варварски обрезанных и затем снесенных лип на проспекте Ленина компания «Зонд-реклама» высадила саженцы аналогичных пород. Из-за сноса этих лип региональным СК по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска Натальи Цветковой. По информации СК, в мае 2020 года, чтобы скрыть факты повреждения объектов, должностное лицо департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска дало указание руководству «Зонд-рекламы» о полном уничтожении деревьев. 7 мая 2020 года работники компании незаконно уничтожили деревья. Деревья росли в районе зданий №№ 2, 15, 13 по проспекту Ленина.


Теперь там появились новые липы.

«Зонд-реклама» высадила новые липы вместо уничтоженных на проспекте Ленина
Фото: ТВ2
«Зонд-реклама» высадила новые липы вместо уничтоженных на проспекте Ленина
Фото: ТВ2
«Зонд-реклама» высадила новые липы вместо уничтоженных на проспекте Ленина
Фото: ТВ2

По информации ТВ2 Наталья Цветкова в настоящий момент уволилась из департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска. На ее место назначена Анастасия Артюховская, которая ранее возглавляла отдел благоустройства в администрации Советского района.

Напомним, варварская обрезка лип на главном проспекте города была произведена рядом со щитами компании «Зонд-реклама». Заместитель мэра Вячеслав Черноус признал тогда, что работы «по обрезке отдельных ветвей зеленых насаждений» на указанных участках были выполнены с нарушением согласованных условий. Но проводились они с разрешения Ландшафтной комиссии, которую он возглавляет. «К сожалению, в настоящее время административная ответственность за обрезку зеленых насаждений вне порядка, установленного органами местного самоуправления муниципального образования «Гopoд Томск», Кодексом Томской области об административных правонарушениях не предусмотрена», — комментировал тогда ситуацию Вячеслав Черноус.


Позже, когда липы были снесены полностью для посадки новых деревьев, по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело.

«Зонд-реклама» высадила новые липы вместо уничтоженных на проспекте Ленина
Фото: ТВ2
«Зонд-реклама» высадила новые липы вместо уничтоженных на проспекте Ленина
Фото: ТВ2

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