«Жизнь продолжается»: Томичи увидят фейерверк в новогоднюю ночь

«Год, как прервалась традиция большого фейерверка в новогоднюю ночь в Томске, настало время ее возобновлять, — сказал Сергей Жвачкин. – Проводим фейерверк, как всегда, с территории стадиона «Труд». Эпидемия эпидемией, но жизнь продолжается!».

«Проехал по Томску, оценил, как мэрия готовит к празднику ледовые городки, катки, ёлки, иллюминацию. Самая высокая оценка! Как всегда порадовала Ново-Cоборная, но очень красив в этом году и городской сад, отличный ледовый каток на глади Белого озера. Вижу, что идут работы на Каштаке, на «Авангарде». Уверен, что и в эти каникулы у нас в Томске будет много гостей из соседних регионов. Такой красоты в Сибири найдешь вряд ли!», — сказал губернатор.

Кроме того, он дал «самую высокую оценку» новогоднему городу.

Добавим, что в сообщении не уточняется источник финансирования новогоднего салюта. Ранее проведение фейерверка спонсировала компания «Томское пиво». В прошлом году его, так же, как и фестиваля «Хрустальный Томск», не было из-за коронавирусных ограничений.

Как позднее уточнил заммэра по социальной политике Константин Чубенко, салют состоится в час ночи. Запланировано 1500 залпов.

«Нет единого спонсора. Общий вклад ряда компаний», — ответил заммэра на вопрос об источниках финансирования.