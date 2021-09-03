Жителю Красноярска отказали в смене национальности на «сибиряк»

Недавно мы сообщали, что автор красноярского издания «Город Прима» Алексей Кривогорницын сменил фамилию и национальность. Фамилию Тайганавт он взял по нику в соцсетях, а в графе «национальность» — указал «сибиряк».

Сегодня Алексей опубликовал пост в Инстаграме, в котором написал, что «национальность сибиряк слегка кончилась».