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  3. Жителю Красноярска отказали в смене национальности на «сибиряк»
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Жителю Красноярска отказали в смене национальности на «сибиряк»

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Недавно мы сообщали, что автор красноярского издания «Город Прима» Алексей Кривогорницын сменил фамилию и национальность. Фамилию Тайганавт он взял по нику в соцсетях, а в графе «национальность» — указал «сибиряк».

Сегодня Алексей опубликовал пост в Инстаграме, в котором написал, что «национальность сибиряк слегка кончилась». 

«Сейчас звонят из ЗАГСа, говорят, что ошиблись. Свидетельство выдали неправильное, национальности такой нет) и теперь документ нужно менять вместе с национальностью. А перечень разрешенных национальностей назвать не смогли. Что думаете сибиряки?» — говорится в посте.
Автор:  фото из Инстаграма @taiganavt
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