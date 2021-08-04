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Главная Новости Жительницу Шегарского района будут судить за видеоролик, оскорбляющий судью
Новости

Жительницу Шегарского района будут судить за видеоролик, оскорбляющий судью

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Прокуратура  Шегарского района обвинила 59-летнюю местную жительницу и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в феврале 2021 года, женщина была ответчиком по гражданскому делу, которое рассматривал мировой судья. Она разместила в Интернете видеоролик, в котором публично, в грубой и неприличной форме прокомментировала компетентность мирового судьи при отправлении ею правосудия, используя оскорбительные, грубые нецензурные слова, унижающие честь и достоинство человека. Тем самым женщина проявила неуважение к суду.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шегарский районный суд.

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