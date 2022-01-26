Жительница Томска поверила мошеннику из Миасса, который пообещал устроить ее ребенка в детсад

Сотрудники полиции по Челябинской области задержали жителя Миасса, который пообещал томичке за деньги устроить ее ребенка в детсад и потом скрылся с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Челябинской области.

«В полицию Томска поступило заявление от местной жительницы, которая рассказала, что увидела в интернете объявление о том, что за плату можно можно перевести ребенка в другой детский сад. Женщина связалась с автором объявления, и он объяснил ей, каким образом сможет помочь. Незнакомец был настолько убедительным, что у томички не возникло сомнений, она перевела на указанный счет 16 тысяч рублей. Когда мужчина перестал отвечать на звонки, женщина поняла, что попалась на уловку мошенника и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Полицейские быстро установили личность мошенника. Им оказался неоднократно судимый житель Миасса 1986 года рождения. В ходе расследования выяснилось, что мужчина таким образом обманул жительниц и других регионов. Общая сумма причиненного им ущерба составила 53 тысячи рублей.

Сейчас в отношении мужчины составлены несколько уголовных дел за мошенничество. Максимальная санкция за эти преступления — лишение свободы сроком до двух и пяти лет. Подозреваемый заключен под стражу, ведется расследование.