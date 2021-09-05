Жительница Томска подозревается в поджоге надворных построек в селе Итатка Томского района. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД России. Оперативники установили, что незадолго до возгорания у хозяйки дома и ее знакомой произошел конфликт.

По предварительным данным, ночью подозреваемая проходила мимо дома местной жительницы, с которой ранее произошел конфликт. На почве личных неприязненных отношений к потерпевшей, женщина проникла на территорию дома и с помощью бересты совершила поджог надворных построек. После этого она покинула место происшествия. В результате пожара потерпевшей причинен ущерб на сумму около 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности 35-летнюю томичку. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ.