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Жительница Молчановского района украла деньги из тайника в холодильнике пенсионера

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Молчановский районный суд Томской области признал 59-летнюю томичку виновной в краже денег у пенсионера, сообщает пресс-служба областной прокуратуры Ее осудили за преступление по статье «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба».

Установлено, что в декабре 2020 года женщина пришла домой к своему знакомому, чтобы одолжить денег. Пенсионер в ее присутствии достал купюры из холодильника, где он обычно их хранил. При виде накоплений гостья решила похитить оставшиеся деньги. Она на отвлекла внимание мужчины, попросив принести ей воды. Когда он отошел, женщина забрала оставшиеся 12 тысяч рублей, на которые купила смартфон и алкоголь.   

В суде учли, что женщина была неоднократно судима за подобные преступления, ее отрицательную характеристику по месту жительства, в итоге еу приговорили к 2 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

фото иллюстративное
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