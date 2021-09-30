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«Опять авария? Какая прелесть»: томичи жалуются на неожиданное ночное отключение воды и отопления

ТВ2 ТВ2

Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация от томичей, рассказывающих, что в их домах отключили горячую воду и отопление. Согласно сообщениям, отключение коснулось части домов в Зеленых горках, на Авангарде, в микрорайоне Солнечный, в районе Транспортного кольца, на пересечении Фрунзе и Комсомольского и так далее.

Кроме того, по ряду адресов воду отключили вообще:

В пресс-службе «ТомскРТС» ТВ2 прокомментировали, что в этих районах отключений и аварий не было, добавив, что при закрытой схеме подача горячего водоснабжения зависит от холодной воды. Если отключают холодную, не будет и горячей.

Мы связались с «Томскводоканалом», занимающимся подачей холодного водоснабжения в Томске. В пресс-службе нам сообщили, что вчера в 23:00 потребовался перезапуск насосного оборудования, чтобы избежать резкого скачка давления: «В результате, в аварийном режиме была временно прекращена подача холодного водоснабжения в районе Иркутского тракта и микрорайоне Зеленые горки. Далее необходимо было постепенно выйти на режимное давление. Вода в домах томичей начала появляться в течение следующего часа. Выход на режимное давление зафиксирован в 04:30 30.09.2021».

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