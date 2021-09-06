Жители Заварзино: «Получили квитанции за вывоз мусора, а баков в поселке нет»

Жители Заварзино, поселок в 11 километрах от Томска, получили квитанции за вывоз мусора. При этом, в поселке нет мусорных баков, а жители говорят, что весь мусор сжигают в печках.

«У нас частные дома, у всех печки. Мусор либо сжигаем, либо выбрасываем его в огород, чтобы был компост. А ближайший контейнер за 3 километра. Сейчас же пришли квитанции с долгом сразу за два года», — рассказала ТВ2 жительница поселка Елена Викторовна.

Она объяснила, что в поселке нет центрального водоснабжения, жители платят только за свет. Два года назад, когда «Спецавтохозяйство» стало выставлять платежные квитанции, регоператор использовал данные Томского расчетного центра, то есть тех, кто платит за центральное холодное водоснабжение.

Сейчас жителям поселка пришли квитанции с долгом до 3 тысяч рублей.