Жители Томской области стали отдавать предпочтение премиальным и «вместительным» гаджетам

Специалисты МТС проанализировали рынок смартфонов в I полугодии 2021 года. По сравнению с началом 2020 года средняя стоимость девайса в Томске увеличилась на 70%, составив 27 тысяч рублей. В Северске и Стрежевом она составила 23 тысячи рублей (+80%), а в Стрежевом – 22 тысячи рублей (+50%).

«Мы изучили аналитику по продажам смартфонов за последние полгода, причем в не только в Томске, но и в Северске и Стрежевом, и увидели одинаковую картину: жители этих городов стали покупать смартфоны реже, но дороже (+65%), — пишет на своей страничке в Facebook директор Томского филиала МТС Марина Фещенко. — Полагаю, что на то есть две главных причины: высокие запросы пользователей («хочу полный фарш»), и осознанным потреблением («если покупать, то только нужное и надолго»). В итоге средняя стоимость гаджета выросла до 24 тысяч рублей».

В качестве основного тренда на томском рынке смартфонов отмечается смещение спроса в сторону премиальных моделей. Наибольший вклад в популярность дорогих гаджетов внесла компания Apple. iPhone 11 128 ГБ стал самым популярным устройством в январе-июне 2021 года. За этот гаджет проголосовали рублем и томичи, и северчане и стрежевчане. В число ТОП-5 вошли также модели Redmi и Samsung.

Еще один тренд — увеличение объёма встроенной памяти. В январе-июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ. В первом полугодии 2021 года спрос сместился в пользу гаджетов с 64 и 128 ГБ — они заняли 32% и 30% рынка соответственно. Четверть рынка занимают устройства с 32 ГБ, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, а с 256 ГБ и более крупным размером памяти — в 5%.