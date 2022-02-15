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Жители Томской области стали чаще открывать вклады в банках

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Жители Томской области к началу 2022 года разместили на вкладах почти 162 млрд рублей, а остаток по вкладам увеличился на 6%, сообщает томское отделение Центробанка. Большую часть денег в регионе сберегают в рублях — 148 млрд.

В Центробанке считают, что увеличение объема сбережений связано с ростом доходности вкладов. По их данным, ставки в среднем выросли с 4,2% в январе до 7,4% в декабре, а максимальная ставка, которую банки предлагали при выполнении некоторых условий, достигала 9%.

«Под влиянием денежно-кредитной политики банковские ставки по вкладам стали выгоднее, это стимулирует людей больше сберегать или возвращать деньги, вложенные в другие финансовые инструменты. В декабре 2021 года мы зафиксировали максимальный приток денег на банковские депозиты: почти 5% за месяц или 7,6 млрд рублей. Именно тогда средние ставки по вкладам достигли максимума за последние два года», — рассказала замуправляющего томским отделением Банка России Татьяна Толкмит.

Отметим, 11 февраля 2022 года Банк России на первом в году заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. - до 9,5% годовых, указав на высокие темпы инфляции, которые опередили прогнозы ЦБ. При этом регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ставок «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом». Некоторые аналитики отмечают, что банковские вклады не покрывают потребительскую инфляцию в последние годы, поэтому не являются эффективным инструментом хранения денег. 

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