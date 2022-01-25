Жители Томской области смогут заменить водительские удостоверения через «Госуслуги»

При смене данных владельца, утрате или непригодности водительского удостоверения подать заявление на замену в Томской области можно через портал «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Для этого необходимо заполнить заявление и указать данные старого водительского удостоверения, паспорта гражданина России или иного документа, который удостоверяет личность. Затем — оплатить госпошлину со скидкой и записаться на прием в Госавтоинспекцию на удобные дату и время. Справка о прохождении медкомиссии необязательна. Непосредственно в Госавтоинспекции понадобятся оригиналы документов, указанных в заявлении.