Жители Томской области смогут заменить водительские удостоверения через «Госуслуги»

При смене данных владельца, утрате или непригодности водительского удостоверения подать заявление на замену в Томской области можно через портал «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
Для этого необходимо заполнить заявление и указать данные старого водительского удостоверения, паспорта гражданина России или иного документа, который удостоверяет личность. Затем — оплатить госпошлину со скидкой и записаться на прием в Госавтоинспекцию на удобные дату и время. Справка о прохождении медкомиссии необязательна. Непосредственно в Госавтоинспекции понадобятся оригиналы документов, указанных в заявлении.
«Замена водительского удостоверения через портал «Госуслуги» при смене данных владельца, утрате или непригодности очень удобна, так как экономит время и позволяет получить услугу со скидкой. Сотрудник подразделения Госавтоинспекции проверит документы, сфотографирует вас и выдаст водительское удостоверение. Обычно эта процедура занимает не более часа», — рассказывает исполняющий обязанности начальника департамента цифровой трансформации администрации Томской области Евгений Дейкин.
В ушедшем году жители Томской области воспользовались этой услугой 5308 раз.