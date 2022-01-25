Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Жители Томской области смогут заменить водительские удостоверения через «Госуслуги»
Новости

Жители Томской области смогут заменить водительские удостоверения через «Госуслуги»

ТВ2 ТВ2

При смене данных владельца, утрате или непригодности водительского удостоверения подать заявление на замену в Томской области можно через портал «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Для этого необходимо заполнить заявление и указать данные старого водительского удостоверения, паспорта гражданина России или иного документа, который удостоверяет личность. Затем — оплатить госпошлину со скидкой и записаться на прием в Госавтоинспекцию на удобные дату и время. Справка о прохождении медкомиссии необязательна. Непосредственно в Госавтоинспекции понадобятся оригиналы документов, указанных в заявлении.

«Замена водительского удостоверения через портал «Госуслуги» при смене данных владельца, утрате или непригодности очень удобна, так как экономит время и позволяет получить услугу со скидкой. Сотрудник подразделения Госавтоинспекции проверит документы, сфотографирует вас и выдаст водительское удостоверение. Обычно эта процедура занимает не более часа», — рассказывает исполняющий обязанности начальника департамента цифровой трансформации администрации Томской области Евгений Дейкин.

В ушедшем году жители Томской области воспользовались этой услугой 5308 раз.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.