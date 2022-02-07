Жители Томской области с симптомами ОРВИ могут открыть больничный дистанционно

Жители Томской области с симптомами ОРВИ могут оставить заявку на открытие больничного листа дистанционно. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте регионального центра медицинской и фармацевтической информации tabletka.online.

В анкете указываются контактные данные, медицинская организация, симптомы заболевания. Есть возможность загрузить результаты ПЦР-тестирования (при наличии).

Сотрудники центра медицинской и фармацевтической информации дважды в день будут передавать данные в медорганизации по месту фактического проживания обратившихся, после чего с пациентами будут связываться врачи.

Если нет возможности оформить больничный онлайн, можно позвонить на горячую линию облздрава (3822) 516-616 или в свою поликлинику.