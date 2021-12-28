Жители Томской области должны банкам по кредитам 165 млрд рублей

С января по октябрь 2021 год банки Томской области выдали жителям около 117 млрд рублей кредитов — на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом кредитный портфель с начала 2021 года по ноябрь вырос со 139 до 165 млрд рублей, сообщает Центробанк.

При этом, 45% закредитованных жителей региона выплачивают ипотеку, еще 55% — другие виды потребительских кредитов.