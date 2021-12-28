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  3. Жители Томской области должны банкам по кредитам 165 млрд рублей
Новости

Жители Томской области должны банкам по кредитам 165 млрд рублей

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С января по октябрь 2021 год банки Томской области выдали жителям около 117 млрд рублей кредитов — на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом кредитный портфель с начала 2021 года по ноябрь вырос со 139 до 165 млрд рублей, сообщает Центробанк.

При этом, 45% закредитованных жителей региона выплачивают ипотеку, еще 55% — другие виды потребительских кредитов.

«На фоне низких ставок и действия льготных программ по ипотеке в первой половине года розничное кредитование активно росло за счет ипотечного сегмента. Но уже в сентябре-октябре произошло заметное торможение динамики на фоне роста ключевой ставки Банка России и ужесточения регуляторных требований. Регулятор стимулирует банки внимательнее следить за платежеспособностью своих заемщиков, особенно в сегменте необеспеченных кредитов, где у граждан могут сформироваться высокие показатели долговой нагрузки», — рассказала Татьяна Толкмит, замуправляющего томским отделением Банка России.

В ЦБ отметили, что кредитный портфель жителей вырос, а на фоне этого доля задолженности, которая обслуживается несвоевременно, снизилась с 3,9% до 3,6%.

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