Жители томского села боятся, что их дети вновь не пойдут в школу 1 сентября
В редакцию ТВ2 обратились жители села Подгорное. В райцентре Чаинского района с 2019 года ремонтируют школу. Два года школьники из Подгорного и соседних деревень, где в свое время расформировали школы в связи с «малокомплектностью», учились в не совсем подходящих для этого условиях.
«Мы переживаем, что наши дети опять будут учиться с 1 сентября в общежитии, — говорит местная жительница Валентина Бойчик. — Школу ремонтируют уже третий год. Условий нет ни для учеников, ни, тем более, для учителей. Ремонт взят на контроль депутатом Соломатиной. Сейчас на объекте работают 29 человек. Первый этаж до сих пор не отремонтирован. Фасад школы не сделан. Мы хотим, чтобы дети учились в нормальных условиях».
По словам Валентины Бойчик, трехэтажную школу в Подгорном построили в середине 1970-х. В школе учились около 1000 человек. После того, как здание закрыли на капремонт, часть учебных классов для школьников открыли в Доме детского творчества, часть — в местном колледже, а часть — в общежитии («коридоры узкие, классы маленькие, плюс дети там живут»). Сейчас родители бьют тревогу — до очередного 1 сентября осталось чуть больше месяца, а в школе отремонтированы лишь второй и третий этаж: «Так медленно делают, а надо же не только ремонт закончить, но еще и приемку провести, парты расставить, шторы повесить...»
На днях в местной газете «Земля Чаинская» вышла заметка Светланы Журавлевой «Шаг вперед и два назад». Член управляющего совета школы эмоционально описывает опыт взаимодействия с подрядчиком (ТГАСУ) и представителями властных структур, в частности, с замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгением Паршуто:
«...Две выдержки из письма заместителя губернатора позволю себе процитировать. Первая по поводу числа рабочих и темпов: «Подрядчику указано на необходимость ускорения темпов работ путем увеличения числа рабочих на объекте, применения дополнительных средств механизации...». Применение механизации пришлось наблюдать всю прошлую неделю, когда Подрядчик не смог обеспечить перевозку бетономешалки и щебня с одной стороны школы на другую! НЕДЕЛЮ работники не могли начать работу! Потом стали таскать руками <...>
И еще одна цитата из ответа: «В связи с обстоятельствами, сложившимися при реализации объекта, вопрос выполнения капитального ремонта здания МАОУ «Подгорнская СОШ» взят на особый контроль руководства Администрации Томской области». В данном ответе, как заметил уважаемый читатель, отсутствует самая важная составляющая — конечная дата...» (из статьи «Шаг вперед и два назад»).
Мы обратились за комментарием к депутату Госдумы Татьяне Соломатиной, на чьем контроле, по словам жителей, находится ситуация с ремонтом Подгорненской школы.
«Я там была в феврале, я там была в июне, — говорит Татьяна Соломатина. — Там работают наши люди, которые делают ежедневные отчеты. Продвижение есть: поставлены двери, забетонирована площадка внизу на первом этаже, постелили линолеум. Качество, конечно, вызывает определенные сомнения — у меня, по крайней мере. Но мне сказали, каков проект, такова и реализация. От сметы они отступить не могут... Конечно, дети второй год учатся в разных учебных учреждениях — это неудобно, ненормально и неправильно. Но и не ремонтировать эту школу тоже было нельзя. Есть проблема с 44 ФЗ, когда они [подрядчики] снижают первоначальную цену, и выходят [на объект], а потом выясняется — что тут ковид помешал, нет рабочей силы, срочно подорожали все материалы... Но подрядчик взялся за это дело, и он должен довести его до конца».
ТВ2 будет следить за тем, как развивается ситуация с окончанием ремонта Подгорненской СОШ.