Жители томского села боятся, что их дети вновь не пойдут в школу 1 сентября

«...Две выдержки из письма заместителя губернатора позволю себе процитировать. Первая по поводу числа рабочих и темпов: «Подрядчику указано на необходимость ускорения темпов работ путем увеличения числа рабочих на объекте, применения дополнительных средств механизации...». Применение механизации пришлось наблюдать всю прошлую неделю, когда Подрядчик не смог обеспечить перевозку бетономешалки и щебня с одной стороны школы на другую! НЕДЕЛЮ работники не могли начать работу! Потом стали таскать руками <...>

И еще одна цитата из ответа: «В связи с обстоятельствами, сложившимися при реализации объекта, вопрос выполнения капитального ремонта здания МАОУ «Подгорнская СОШ» взят на особый контроль руководства Администрации Томской области». В данном ответе, как заметил уважаемый читатель, отсутствует самая важная составляющая — конечная дата...» (из статьи «Шаг вперед и два назад»).