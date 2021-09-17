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Жители Стрежевого украли с нефтяных месторождений имущество на 3,5 миллиона рублей

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Организованная группа из Стрежевого с октября 2020 года по январь 2021 незаконно вывозила с нефтяных месторождений имущество, сообщает пресс-служба Прокуратуры Томской области. В результате коммерческой организации причинен ущерб на общую сумму более 3,5 миллионов рублей.  

По версии следствия, стрежевчанин, работающий в нефтедобывающей компании инженером по учету и движению насосно-компрессорных труб, создал организованную группу и привлек в нее пятерых своих знакомых. Их целью стало хищение имущества работодателя.

При транспортировке насосно-компрессорных труб с месторождений лидер группировки давал незаконные распоряжения об изменении места их складирования, а остальные — составляли фиктивные документы о приемке этих металлоконструкций в первоначальном пункте назначения.

Прокуратура Стрежевого признала всех шестерых виновными в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кражи). Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки регионального УФСБ.

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