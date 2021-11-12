Жители Спутника пожаловались губернатору на большие интервалы между маршрутками

Жители поселка Спутник записали видеообращение к губернатору Томской области Сергею Жвачкину. В нем они требуют разобраться в проблеме с транспортной доступностью поселка, которая не решается почти полгода.

На видео жители поселка рассказывают, что проблемы с перевозчиком 22 маршрута — единственного, который связывает Спутник с Томском — начались еще в июне. Если раньше интервал между маршрутками составлял примерно 40 минут, то с начала лета автобус людям приходится ждать по 2-3 часа. Добраться до окрестностей Спутника можно и другими маршрутами, но до самого поселка в таком случае придется идти через лес.

Летом проблема была не такой острой: стоять на остановке в теплую погоду легче, да и детям, о которых авторы обращения переживают больше всего, в этот период не нужно было добираться до школ, находящихся в Томске (в самом Спутнике школы нет). Но теперь обучение в школах возобновилось, на улице наступают морозы, а проблема все еще не решена.

«Перевозчик и администрация Томска не могут договориться о том, как нас возить. Страдаем мы, жители поселка Спутник, жители Штамово и Кузовлево. Мы требуем, чтобы ситуация в скорейшем времени решилась, потому что начинаются морозы, и наши дети будут замерзать, стоя на остановках по 2 часа. Мы просили школьный автобус или автобус, который будет возить детей хотя бы до АРЗа, нам сказали, что это дорого и невыгодно для города. Единственное, чего мы просим — чтобы у наших пенсионеров был проезд до поликлиники, а дети могли доехать до школ, и чтобы интервал между автобусами был хотя бы полчаса», — говорит одна из жительниц поселка.

В поселок приезжали и.о. главы департамента городского хозяйства мэрии Томска Александр Карпанин и председательница комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина. Чиновники пообещали жителям, что ситуация с транспортом в поселке нормализуется с 8 ноября, но на момент записи обращения интервалы между автобусами по-прежнему составляли 2-3 часа.

Руководитель ассоциации перевозчиков Елена Пуль сообщила, что контракт мэрии и перевозчика по 22 маршруту расторгнут с 15 ноября. Пока администрация города договаривается о появлении в Спутнике маршрута №4, томская ассоциация содействия развитию транспортной отрасли (АСРТО «ТАТА»), директором которой является Пуль, будет выполнять бесплатные рейсы из Спутника до остановки Сосновый бор, интервал между автобусами будет составлять 30-60 минут.

Позднее администрация Томска отметила, что совместно с перевозчиком мэрия нашла решение по маршруту № 22 и договорились о бесплатной доставке пассажиров от остановки «пос. Спутник» до остановки «Сосновый бор» с 15 ноября.

В это же время муниципалитет прорабатывает альтернативные варианты решения вопроса транспортной доступности пос. Спутник. Как один из возможных – корректировка схемы движения автобусного маршрута № 4 и межмунипального маршрута № 16 (131).

В начале сентября Александр Карпанин говорил, что перебои с транспортом случаются из-за перевозчика, который выводит на линию не все положенные автобусы. В свою очередь перевозчик сообщал о недостатке персонала для перевода маршрута с летнего расписания на обычное. Депутат Гордумы Максим Забелин, в чей округ входит Спутник, говорил, что в поселок планируют пустить маршрут №4, но решение «застопорилось».